Grol start competitie met overwinning

GROENLO – Grol begon met nieuw elan aan de competitie in de 2e klasse F, onder leiding van een nieuwe trainer, Arjen Nijman, die nieuwe ideeën meebracht en enkele goede resultaten boekte tijdens de oefenperiode. De eerste helft tegen SDOUC uit Ulft verliep uitstekend. Er werd zeer goed gevoetbald en bij rust stond Grol met 2–0 voor. Na rust kreeg Grol het echter zwaar. SDOUC scoorde de 2–1, waarna Grol de voorsprong uitbreidde naar 3–1, maar het werd uiteindelijk 3–2. Grol wist deze voorsprong over de streep te trekken en behaalde zo de eerste drie punten van het seizoen.

De wedstrijd begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan erelid Tonny Hartman, die op vrijdag 20 september was overleden.

Zoals gezegd was de eerste helft voor Grol. Het team speelde de bal goed rond en creëerde meerdere kansen. Al na vijf minuten leek Grol te scoren, maar dit doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later belandde een omhaal van Mick Wissink, die een sterke eerste helft speelde, via de handen van de keeper op de paal. SDOUC kwam er sporadisch uit, maar werd wel gevaarlijk. Na een kwartier verrichtte Nick Oude Luttikhuis een belangrijke redding op een schot van de linksbuiten Enes Yilmaz. Kort daarna kwam Grol op voorsprong via Tiem Rots, die de bal van een SDOUC-verdediger ontving en deze bekeken vanaf 20 meter in de hoek plaatste: 1–0.

Grol bleef aandringen. Luc Berentsen, die vandaag niet scoorde, speelde een belangrijke rol in de opbouw van verschillende aanvallen en loste zelf een gevaarlijk schot, dat door de keeper werd gekeerd. Na een half uur verdubbelde Grol de voorsprong. Een fraaie aanval via Tiem Rots, Tycho Riteco en Siebe Lantink belandde bij Yaluca Meusert, die de bal hard in het net schoot: 2–0. Deze voorsprong had nog groter kunnen en moeten zijn toen Tiem Rots, na een voorzet van Luc Berentsen, vrij stond om te koppen, maar hij besloot zelf te schieten. Helaas belandde de bal slechts in het zijnet.

De tweede helft was compleet anders. Grol speelde rommelig en SDOUC zette feller druk, ruikend naar meer kansen. Een schot van SDOUC werd door Nick Oude Luttikhuis gekeerd, gevolgd door nog een schot, dat hij met moeite over de lat tikte. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Luuk Geerts de 2–1 binnen.

SDOUC bleef aandringen en Grol moest een bal van de lijn halen. SDOUC speelde alles of niets, waardoor Grol ook enkele kansen kreeg. Een kopbal van de ingevallen Tygo ten Bulte, na een voorzet van Tycho Riteco, was te zacht en even later kopte Tycho Riteco een voorzet van Tygo naast. Uiteindelijk werd Grol toch beloond. Een goede actie van Luc Berentsen stelde Tiem Rots in staat om Mark Hietland vrij te spelen, die de 3–1 binnenschoot.

De wedstrijd leek beslist, maar SDOUC bleef de bal in de zestien pompen. Dit leverde vlak voor tijd een penalty op, die hard werd binnengeschoten: 3–2. Met tien minuten blessuretijd bleef SDOUC druk zetten en het was met veel moeite dat Grol de 3–2 over de streep trok. Een wedstrijd met twee gezichten: een uitstekende eerste helft en een rommelige tweede helft. Maar de drie punten zijn binnen en dat is een goed begin van het seizoen in de 2e klasse F.

Vlak voor het eindsignaal maakte José Carlos González Castellanos, geboren in Venezuela en opgegroeid in Spanje, zijn competitiedebuut. Hij woont in Zwilbroek, werkt in Groenlo en verhuist binnenkort naar Groenlo. Hij maakte een goede indruk.

Op zondag 29 september speelt Grol de derby tegen RKZVC in Zieuwent.

