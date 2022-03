Grol stijgt naar derde plaats in 2J na 1 – 4 winst op Barbaros

GROENLO – Grol zet de goede lijn voort. Werd er afgelopen zondag met 2 – 4 gewonnen bij nummer laatst Vogido, op donderdag 17 maart werd de inhaalwedstrijd tegen nummer enelaatst Barbaros met 1 – 4 gewonnen. In de tweede helft was het nog lang spannend bij een stand van 1 – 2 na twee doelpunten van Luc Berentsen, maar vlak voor tijd beloonde men het harde werken dan toch met doelpunten van de voet van Tiem Rots en Tycho Riteco.

Grol startte in dezelfde basisopstelling als tegen Vogido en speelde gepassioneerd en fel en creëerde een groot aantal goede kansen. Barbaros, een club met veelal leden uit de Turkse gemeenschap in Hengelo spelend onder de rook van het Fanny Blankers Koen stadion, speelde ook gepassioneerd en daardoor werd het een boeiende en levendige wedstrijd. Het tempo was in het begin zeer hoog, waarbij beide teams al snel een waarschuwingsschot afleverden. De eerste hele grote kans was voor Grol: een voorzet van de uitstekend spelende Siebe Lantink werd door Luc Berentsen vrij voor het doel naast gekopt. Luc leek niet zo goed in de wedstrijd te zitten, maar halverwege de eerste helft, liet hij wederom zien de gevaarlijkste spits in 2J te zijn: een vrije trap van 20 meter werd door hem strak in de linkerbovenhoek geknald: 0 – 1.

Er brak een rommelige fase aan voor Grol, maar ook dit resulteerde uiteindelijk in twee hele grote kansen: een voorzet van Tycho Riteco kwam bij de vrijstaande Luc terecht, maar Luc kopte de bal net over het doel. Even later bereikte een voorzet van Dudu de vrijstaande Tiem Rots. Ook hij kopte net over het doel. Vlak voor rust andermaal een gevaarlijke voorzet, ditmaal door Titus. Tycho Riteco nam de bal in één keer uit de lucht en schoot rakelings over. Grol wist een goede eerste helft helaas niet te belonen met een nog veel grotere voorsprong.

Na rust startte Barbaros een offensief en liet Grol zich achteruit drukken. Ging een tweetal schoten nog net voorlangs en een schot net over het doel van Wessel Baarslag, in de 64e minuut werd fout uitverdedigen door Wessel en Dudu genadeloos afgestraft: 1 – 1. Een enorme domper. Maar Grol liet zien gegroeid te zijn en herstelt zich snel, want een aanval via Titus Hoffman en Siebe Lantink bereikte Luc Berentsen en hij tikte de bal subtiel langs de keeper in het zijnet: 1 – 2. Barbaros claimde buitenspel, maar de uitstekend leidende en meelopende scheidsrechter Van der Velden keurde het doelpunt terecht goed. Een hele spannende fase brak aan, waarbij een schot van Barbaros werd gekeerd door Wessel en in de rebound belandde de bal via de onderkant lat weer in het veld. Daar kwam Grol goed weg. Even later werd een voorzet vanaf de achterlijn door Barbaros binnengetikt, maar gelukkig was de bal toch al achter geweest en bleef het dus 1 – 2. Over het algemeen speelden de centrale verdedigers Mark te Winkel en Max de Vries een goede partij, maar af en toe kon men toch niet voorkomen dat Barbaros een kans kreeg. Barbaros liet zich meer en meer horen in het veld en de scheidsrechter moest het behoorlijk verduren, maar gelukkig liet hij zich niet gek maken.

Ook Grol liet zich niet gek maken en bleef voetballen en vlak voor tijd liet men zien over uitstekende extra voetbalkwaliteiten te beschikken. Tycho Riteco gaf een pass op Tiem Rots die op hele behendige wijze langs een tweetal verdedigers en de keeper van Barbaros dribbelde en binnentikte: 1 – 3. Even later was het andersom: Tiem Rots gaf een slim steekpassje op Tycho Riteco die de 1 – 4 aantekende. Dit was tevens de eindstand. Een mooie overwinning voor een hardwerkend en steeds beter spelend Grol. Aankomende zondag kan men de Engelse week met drie wedstrijden met een derde overwinning bekronen door ook tegen Lemelerveld een goed resultaat neer te zetten.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

23e min. 0 – 1 Luc Berentsen

64e min. 1 – 1 Cuneyt Avsar

68e min. 1 – 2 Luc Berentsen

88e min. 1 – 3 Tiem Rots

92e min. 1 – 4 Tycho Riteco

Geel: Barbaros 1x

Scheidsrechter: Teun van der Velden

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Mark te Winkel, Ramon Landewers, Rico Lammerdink, Max de Vries, Eduardo de Sousa Cavalcante, Titus Hoffman, Tiem Rots, Luc Berentsen, Siebe Lantink (75. Mike Kempers) en Tycho Riteco.

Uitslagen 2J

Barbaros – Grol 1 – 4

BWO – FC Suryoye 1 – 0

Volgende wedstrijd Grol

Zondag 20 maart: Grol – Lemelerveld (tevens Fancy Fair). Aanvang 14.30 uur.

Stand 2J

NEO 13 – 31 Bon Boys 13 – 26 Grol 13 – 24 Achilles ’12 13 – 24 GVV Eilermark 13 – 23 Schalkhaar 12 – 22 BWO 13 – 21 Lemelerveld 13 – 17 FC Suryoye 12 – 16 SDC ’12 13 – 15 ATC ’65 13 – 13 Wijhe ’92 13 – 12 Barbaros 13 – 8 Vogido 13 – 7

