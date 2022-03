SKB, NAAST, Sensire en Marga Klompé werken samen aan innovatieve zorg

WINTERSWIJK – Het gezamenlijke project ‘COPD Thuismonitoring’ van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), NAAST, Sensire en Marga Klompé heeft de Health Valley Bridge Prize 2022 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest veelbelovende project op het gebied van zorginnovatie. Specifiek aan projecten waarbij zorginstellingen en ondernemers samen nieuwe technologie inzetten om zorg dichter bij patiënten te brengen en gezondheid te verbeteren. Het project ‘COPD Thuismonitoring’ kreeg ruim 46% van de stemmen. Daarmee is de prestigieuze Health Valley Bridge Prize 2022 en een bedrag van 15.000 euro gewonnen.

In oktober 2020 startte COPD Thuismonitoring als pilot. Het SKB heeft in samenwerking met Medisch Service Centrum NAAST, Sensire en Marga Klompé patiënten met de longziekte COPD gemonitord met behulp van een app. Doel van het project is om de zelfredzaamheid van COPD patiënten te vergroten. Een ander belangrijk doel is om de signalen van een ernstige longaanval eerder te signaleren en zo de kans op een lange ziekenhuisopname te verkleinen. Patiënten worden met een smartwatch en een app ondersteund om voldoende actief te blijven. Digitale ondersteuning door mantelzorger, eigen fysiotherapeut, longverpleegkundige, Medisch Service Centrum en thuiszorg zijn daarbij heel belangrijk.

Zorg voor COPD-patiënten verbeteren door samenwerking met partners

Project COPD Thuismonitoring was één van de drie finalisten voor de Health Valley Bridge Prize 2022. Woensdag 16 maart stond SKB-collega Lisette Drenthen (verpleegkundig specialist Longgeneeskunde) in de finale om het project te verdedigen. “We zijn totaal verrast, maar super blij en dankbaar dat we gewonnen hebben. Door als partners samen te werken maken we de zorg voor COPD-patiënten echt beter, dat is heel waardevol. Dat laat ons project heel mooi zien. De nominatie was al een eer en dat we hebben gewonnen al helemaal”, vertelt Lisette. De winnaar ontvangt de prestigieuze Health Valley Bridge Prize 2022 en een bedrag van 15.000 euro. “Met dit bedrag kunnen we weer verdere stappen zetten om onze gezamenlijke zorg te verbeteren”, laat Lisette weten. Waar het bedrag precies aan wordt besteed, gaat in overleg met de andere partijen.

