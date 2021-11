Grol verzuimt te scoren en verliest topper tegen NEO

BORNE/GROENLO – Op zondag 28 november speelde Grol 1 de topper in 2J tegen koploper NEO 1 in Borne. Grol had in de afgelopen drie competitiewedstrijden telkens de nummer twee van de ranglijst verslagen (Schalkhaar uit 0 – 2, Achilles ’12 thuis 5 – 1 en Eilermark thuis 3 – 2) en ging dus met veel zelfvertrouwen naar Borne. De start was goed, want na vier minuten spelen kwam het al op een 0 – 1 voorsprong door een doelpunt van Rico Lammerdink. De rest van de eerste helft was echter voor NEO. Slecht verdedigen van Grol werd goed afgestraft en NEO ging met een 2 – 1 voorsprong rusten. De tweede helft was overduidelijk voor Grol met twee opgelegde kansen voor Luc Berentsen en een grote kans voor Tiem Rots. Deze kansen werden echter niet benut en vlak voor tijd gooide NEO de wedstrijd op slot door de 3 – 1 te scoren, tevens de eindstand. Grol doet zichzelf hiermee flink tekort en verliest de aansluiting met de koploper.



Woensdag maakt de KNVB bekend of de competitie verder gespeeld gaat worden of niet in verband met de nieuwe Corona maatregelen. Mocht er gespeeld worden, dan staat voor Grol de thuiswedstrijd tegen SDC ’12 uit Denekamp op het programma. SDC ’12 staat in punten gelijk met Grol op een gedeelde 5e plaats, dus wederom een belangrijke wedstrijd voor Grol. Aanvang 14.30 uur.

Grol begon met een fitte selectie aan de wedstrijd tegen Nomen est Omen (Naam is Voorteken), de club van Niels Oude Kamphuis en Wout Weghorst. NEO is een snel groeiende club en is hard op weg naar de 1500 leden. Wat betreft niveau en sterkte in de jeugd en senioren is het vergelijkbaar met Grol, hetgeen een mooi voorteken was voor een spannende wedstrijd. En dat werd het ook. De eerste kans van de wedstrijd was voor NEO, maar deze werd goed gered door Wessel Baarslag. In de tegen aanval kreeg Grol een hoekschop. Deze werd door Max de Vries goed ingebracht, waarna Rico Lammerdink bij de tweede paal goed binnenschoot: 0 – 1. Grol drukte goed door en kreeg via Tycho Riteco en Tiem Rots twee goede mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Het bleek echter een wedstrijd van de gemiste kansen te worden voor Grol.

Na een kwartier nam NEO het initiatief, en Grol zag er niet sterk uit. Een aantal spelers bereikte niet zijn normale niveau, waardoor te vaak de bal werd ingeleverd bij de tegenstander, en NEO diverse kansen kreeg, met name over de linkerkant van Grol. NEO was sneller en beweeglijker en Grol had hier geen goed antwoord op. Na een kwartier kwam Grol goed weg: een doelpunt van NEO werd, naar later bleek onterecht, afgevlagd en afgefloten voor buitenspel. Even later viel dan toch de gelijkmaker. Een aanval over links, werd te slap verdedigd door Grol, en werd laag voorgezet en binnengetikt: 1 – 1. Het veld was hard en snel en Grol had hier duidelijk moeite mee, veel passes waren te hard en kwamen dus niet aan. Na 25 minuten kwam Grol ook nog op achterstand. Een vrije trap op eigen helft werd snel genomen, de aanvaller van NEO werd diep gestuurd, zag Wessel Baarslag onnodig uitkomen en stifte de bal over hem heen: 2 – 1. NEO kreeg daarna weer een kans, maar deze wist Wessel goed te redden. Vlak voor rust belandde een voorzet annex schot van Tycho Riteco op de lat. 2 – 1 was derhalve de ruststand.

Na rust kwam Grol goed uit de kleedkamer en creëerde kans op kans en liet zien boven in de tweede klasse mee te kunnen doen. Luc Berentsen, die vandaag niet 100% scherp oogde, werd vanaf eigen helft diep gestuurd, maar schoot, met alleen de keeper nog voor zich, naast. Een paar minuten later werd Titus Hoffman op de rand 16 meter in zijn gezicht geraakt, de scheidsrechter legde de vrije trap er echter buiten. Luc schoot deze rakelings naast. Vervolgens was het Tiem Rots die op de rand 16 meter werd vrijgespeeld door Tycho Riteco, maar Tiem schoot de bal hoog over. En daarna was het weer de beurt aan Luc: via een doorkopbal kwam hij weer oog in oog met de keeper, maar de geplaatste schuiver in de hoek werd door de goedkeepende Thijs Terhalle in een reflex uit de hoek getrapt. Grol deed zich hiermee enorm te kort, want het had zeker minimaal gelijk moeten staan.

Daarna trad een oude voetbalwet in werking: Als je zelf niet scoort doet de tegenstander het. Vier minuten voor tijd werd een hoekschop bij de eerste paal in tweede instantie binnengetikt: 3 – 1. Grol had daarna nog een kans op de aansluitingstreffer, maar een kopbal van dichtbij werd van de lijn gehaald.

NEO doet dus goede zaken met een 3 – 1 overwinning. Grol zakt naar de middenmoot en zal de komende wedstrijd, als die doorgaat, moeten winnen om aansluiting te houden met de subtop.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

4e min. 0 – 1 Rico Lammerdink

20e min. 1 – 1 Kevin Roesink

25e min. 2 – 1 Stef Rompelaar

87e min. 3 – 1 Jesse Keur

Scheidsrechter: Stan Endeman

Gele kaarten: Luc Berentsen en 1x NEO

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Mike Kempers, Mart Willemsen, Max de Vries (81. Ramon Landewers), Eduardo de Sousa Cavalcante (81. Mart Zieverink), Rico Lammerdink, Siebe Lantink (63. Mark te Winkel), Titus Hoffman, Luc Berentsen, Tiem Rots en Tycho Riteco (81. Wouter Rexwinkel).

Uitslagen 2J

NEO – Grol 3 – 1

SDC ’12 – Lemelerveld 2 – 2

ATC ’65 – Vogido 1 – 2

Barbaros – BWO 6 – 1

Bon Boys – Wijhe ’92 6 – 1

Eilermark – Achilles ’12 afgelast

FC Suryoye – Schalkhaar afgelast

Stand 2J

NEO 9 – 21 Bon Boys 9 – 19 Eilermark 8 – 16 Schalkhaar 8 – 16 SDC ’12 9 – 15 Grol 9 – 15 Achilles ’12 8 – 14 Lemelerveld 9 – 14 BWO 9 – 12 Barbaros 9 – 8 FC Suryoye 8 – 7 ATC ’65 9 – 7 Wijhe ’92 9 – 6 Vogido 9 – 4

