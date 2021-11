Wordt de voetbalcompetitie stop gezet?

GROENLO – Amateursportverenigingen mogen niet meer na 17.00 uur trainen. Dit in verband met de nieuwe Corona maatregelen. Aanstaande woensdag maakt de KNVB bekend of de competitie verder gespeeld gaat worden of niet.

Mocht er gespeeld worden, dan staat voor s.v. Grol de thuiswedstrijd tegen SDC ’12 uit Denekamp op het programma. SDC ’12 staat in punten gelijk met Grol op een gedeelde 5e plaats, dus wederom een belangrijke wedstrijd voor Grol. Aanvang 14.30 uur.

De nieuwe Corona maatregelen van de regering gelden tot 19 december a.s. Op 14 december maakt de regering bekend hoe het vanaf 20 december verder gaat.

