H.V. Grol DC2 – Minerva

GROENLO – Op zondagochtend stonden de meiden van handbalvereniging Grol klaar in sporthal Den Elshof om het tegen Minerva op te nemen. De meiden van HV Grol gingen gelijk goed van start, de eerste 2 doelpunten hadden ze al snel binnen. Daarna kwam Minerva ook goed op stoom en waren een tijdlang beide teams aan elkaar gewaagd. Het kwam zelfs zover dat Grol drie penalty’s tegen zich kreeg, waarvan twee goed door onze keepster, Doutzen werden geblokt.

Later in de wedstrijd kregen twee speelsters van HV Grol een tijdstraf, waardoor ze 2 minuten vanaf de wisselbank moesten toekijken. De andere speelsters moesten er even nog harder aan trekken, wat het natuurlijk niet makkelijker maakt om bij te blijven.

Al met al heeft HV Grol zich goed staande proberen te houden, alleen lukte het scoren niet echt meer en eindigde de wedstrijd met 8-19 voor Minerva. De volgende wedstrijd speelt de C2 op 3 april, tegen UGHV.

