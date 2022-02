H.V. Grol DS 1 – Borhave DS2

GROENLO – Zaterdagavond speelde dames 1 van handbalvereniging Grol tegen Borhave 2 uit Borne. Na drie weken trainen werd de competitie hervat met een thuiswedstrijd.

De dames waren uiterst gemotiveerd om de goede lijn van de laatste wedstrijden voor de lockdown voort te zetten.

Beide teams deden weinig voor elkaar onder in de eerste helft, tot een stand van 10-10 hielden ze elkaar in evenwicht. Verdedigend had HV Grol het op de eerste tien minuten na goed op orde. Er werd soms te gehaast gespeeld waardoor er onnodig balverlies werd geleden, het team wilde TE graag. Een domper was het uitvallen van Lis met een zware blessure. Net voor rust was HV Grol niet attent genoeg in de verdediging, hiervan profiteerde Borhave en nam zodoende een voorsprong van 10-13, wat tevens de ruststand werd.

In de rust werd afgesproken om verdedigend attenter te zijn en aanvallend slagvaardiger, want de kansen waren er wel, en erin blijven geloven. Toch was het Borhave dat beter uit de startblokken kwam de tweede helft en de voorsprong vergrootte tot 11-16. Hierna ging de knop om bij HV Grol. Verdedigend met een uitstekend keepende Kim in het doel kregen de dames steeds beter vat op de aanval van Borhave, terwijl aanvallend Marijn het vizier op scherp had staan (9 doelpunten). Belangrijk was te zien dat het hele team er in bleef geloven en knokte voor een goed resultaat. Het vrij talrijk opgekomen publiek werd getrakteerd op een meer spannende dan technische wedstrijd met een bloedstollend einde. Langzaam kwam HV Grol dichterbij en vlak voor tijd was de stand gelijk getrokken 20-20. In de slotfase gingen beide teams voor de winst. HV Grol nam na lange tijd een voorsprong (21-20), Borhave kwam echter weer langszij (21-21). In de laatste minuut speelde HV Grol de aanval uitstekend uit waarin een doelpoging werd omgezet in een strafworp. Vijf seconden voor tijd lag de onverwachte winst voor het grijpen, de strafworp verdween helaas via de keepster en de paal niet in het doel. Een punt werd overgehouden aan dit spannende duel waar echt alles in zat. Achteraf voelde dit als een grote beloning en het was bijzonder knap om uit een bijna uitzichtloze situatie terug te komen tot dit resultaat. Tevreden werd dan ook de kleedkamer opgezocht.

Wanneer de volgende wedstrijd wordt gespeeld is afhankelijk van wat het NHV hierover besluit, afgelaste wedstrijden worden weer ingelast maar op dit moment is nog niet bekend wanneer.

