H.V. Grol DMW1 – HV Angeren DMW2

GROENLO – Wat een anderhalve week vol handbalplezier hebben we beleefd. Vliegertjes, schijnbewegingen, 7 meters die snoeihard voorbij de keeper gingen. Wauw, echt smullen. Vooral die laatste wedstrijd was toch wel het mooiste slotstuk wat we hadden kunnen beleven. Vechten tot het einde en dan met een spectaculaire actie van de altijd belangrijke middenspeler een onverwacht gelijkspel eruit slepen en daarmee 10e van Europa worden.

We nemen u de lezer even mee terug naar deze spectaculaire wedstrijd. Het zou mooi zijn geweest dat deze afgelopen donderdagavond in een afgeladen Sportpark Den Elshof in Groenlo zou zijn geweest. Denk aan het volkslied dat dan te horen is tot aan de mooie Markt in de binnenstad. Denk aan het presenteren van alle spelers. Het begroeten en uitwisselen van de sportieve succeswensen, alles met de omlijsting van opzwepende muziek.

De dames midweek zouden er van dromen. Maar nee. Het was wel in Groenlo en ja ook met publiek. Maar die vliegertjes etc. die de schrijver van dit stuk in inleiding aanhaalde, beleefden de dames midweek alleen in hun gedachten. Ja er waren zeker mooie acties van de dames. En ook hele mooie doelpunten. Toch bleek de tegenstander een maatje te groot.

Niet dat de tegenstander het publiek plezier met mooie vliegertjes, maar wel met mooie schijnbewegingen en een zeer snel spel. Hier had de H.V. Grol dames midweek helaas niet van terug. De eindstand was dan misschien 6-27 in het voordeel van de tegenstander, de dames midweek weet dat er meer in zit. Ze trainen dan ook op donderdagavond van 20.45uur tot 22.00uur vrolijk verder samen met de spelers van dames 4 (wie ook de dames deze wedstrijd met gastspelers ondersteund hebben) en zo komen uiteindelijk de mooie schijnbewegingen, harde schoten vanaf de 7 meter en misschien ooit ook de vliegertjes erin. Maar bovenal zijn wij van de midweek weer hartstikke blij dat we ons mooie spel handbal weer mogen uitvoeren bij wedstrijden met publiek.

Wil je ook eens meetrainen (ervaring is niet nodig, plezier en gezellig staat hoog in het vaandel)? Dan ben je van harte welkom.

