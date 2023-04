H.V. Grol DS1 – de Tukkers DS3

GROENLO – In de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen wisten de dames van handbalvereniging Grol het publiek niet op 2 punten te trakteren.

Tegenstander was dit keer het derde team van de Tukkers uit Albergen. Dit team stond op gelijke hoogte met HV Grol.

Na het eerste fluitsignaal waren het de Tukkers die een voorsprong namen door twee keer te scoren (0-2). Bij HV Grol stond de dekking dit keer niet als vanouds. Hier maakte het team van de Tukkers dankbaar gebruik van. Ook aanvallend was het spel veelal te gehaast en daardoor slordig. Halverwege stond het 4-9 en dit was niet nodig. Tot aan de rust ging HV Grol beter spelen en kreeg kansen die ook goed werden uitgespeeld. Bij rust was de achterstand verkleind naar 7-9, dus nog volop kansen om dit in de tweede helft recht te zetten.

Met een goede inzet wilde HV Grol dichterbij komen. Het spel in de tweede helft was helaas niet beter dan in de eerste helft. In plaats van dichterbij te komen speelden de Tukkers zich naar een 9-15 voorsprong. HV Grol bleef geloven in een goed resultaat, door drie keer op rij te scoren werd het 12-15. Het team was dit keer niet bij machte door te drukken. Ook moet gezegd worden dat paal en lat enkele keren in de weg stonden. Bij een stand van 14-20 was de wedstrijd gespeeld. In de slotfase scoorden de dames van HV Grol nog drie keer, maar kregen een onnodige nederlaag te slikken. Bij 17-20 floot de goed fluitende scheidsrechter voor het einde.

Volgend Paasweekend is er geen handbal, zaterdag 15 april speelt HV Grol haar laatste wedstrijd van dit seizoen in Delden tegen hekkensluiter DHV.

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl