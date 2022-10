H.V. Grol DS1 – Stevo DS2

GROENLO – De eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen speelden de dames van handbalvereniging Grol tegen de gasten uit het Overijsselse Geesteren. Om het nu een ‘angstgegner’ te noemen gaat te ver, echter voorgaande wedstrijden tussen beide teams werden meestal gewonnen door Stevo, zoals vorig jaar met 26-21 en 29-21.

De dames van HV Grol speelden vorige week een goede wedstrijd en wilden dit spel doorzetten deze avond tegen Stevo. Ze wilden onbevangen en snel spelen. De eerste fase van de wedstrijd liet een ander beeld zien, in de dekking had HV Grol het lastig tegen met name de beweeglijke middenopbouwer van Stevo. Het jonge team keek dan ook al snel tegen een 0-4 achterstand aan. Door aanwijzingen vanaf de kant, en de dames zelf pasten in de verdediging wat aan, stond het beter. Aanvallend werd gevarieerd gespeeld en gescoord, zodoende werd de stand gelijk getrokken (4-4). Tot 8-8 was het stuivertje wisselen, daarna liet HV Grol misschien wel het beste spel van de laatste tijd zien. Mooie aanvallen met dreiging en durf werden omgezet in doelpunten, het was genieten voor het vrij talrijke publiek. Bij rust stond er een mooie 13-10 voorsprong op het scorebord, waarna van helft werd gewisseld.

Nu doorpakken was het devies en hierdoor een goed resultaat halen.

HV Grol begon krachtig aan de tweede helft, drie keer op rij werd er gescoord. HV Grol bleef goed en geconcentreerd spelen en halverwege de tweede helft had het zich naar een comfortabele 20-13 voorsprong gespeeld. Dit mochten de dames niet meer uit handen geven. Dit straalden ze ook uit. Ze bleven op een hoog tempo spelen en hierdoor de openingen zoeken om tot scoren te komen. Dit lukte niet altijd waardoor Stevo wat terug kon doen door twee keer te scoren (20-15). Verder liet HV Grol het niet komen, ondanks de dubbele mandekking die Stevo toepaste, wisten de speelsters elkaar te vinden en werd hier goed mee om gegaan. Bij het laatste fluitsignaal stond het 22-18 en een dik verdiende overwinning was het resultaat. Blij en voldaan werd afscheid genomen van een sportieve tegenstander. HV Grol had deze wedstrijd versterking, Laura van dames 2 speelde prima mee en haar ervaring kwam in meerdere situaties goed van pas.

Volgend weekend is er een vrij weekend, daarna wacht de uitwedstrijd tegen BWO uit Hengelo.

