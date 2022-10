H.V. Grol DMW1 – Reehorst DMW1

GROENLO – De dames van het midweekteam van handbalvereniging Grol speelden donderdagavond hun eerste competitiewedstrijd. De tegenstander was Reehorst, geen onbekend team voor HV Grol. Na eerst een teamfoto gemaakt te hebben, was er ook aandacht voor de scheidsrechter. Het was namelijk ‘de week van de scheidsrechter’ en ze hadden haar een lekkere reep chocola gegeven. De scheidsrechter staat er toch altijd en krijgt soms wel wat te horen. Dus alle respect voor de scheidsrechter!

Daarna kon de wedstrijd beginnen en HV Grol kwam al snel voor te staan met 2-0. Een goed begin dacht HV Grol, zo doorgaan, maar helaas. Reehorst kwam sterk terug en al gauw wisten zij het doel te vinden, met resultaat, de ruststand was 3-6 in het voordeel van de gasten.

HV Grol moest er echt wat voor doen, en al gauw was te zien dat de conditie zijn tol eiste. Ook was het verre uitverdedigen op de middenopbouw lastig voor HV Grol, daardoor konden de dames niet hun eigen spel spelen.

Het lukte HV Grol niet meer om voldoende te scoren en Reehorst bij te houden, ondanks hard werken in de verdediging. De eindstand was 5-15.

Op naar de volgende wedstrijd, op maandag 17 oktober tegen HCL in Herwen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 68x gezien