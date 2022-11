H.V. Grol DS1 – W.H.C. DS2

GROENLO – Afgelopen zaterdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol wederom een thuiswedstrijd, dit keer was WHC uit Hengevelde te gast. Ondanks dat HV Grol dit keer niet compleet was, was het vastberaden om er vol voor te gaan. Het wilde graag snel spelen en het voortouw te nemen in deze wedstrijd. Het begin van de wedstrijd liet echter zien dat de meiden van HV Grol onrustig en slordig speelden, in plaats van een voorsprong nemen en van daaruit vrijuit te handballen, keek het al snel tegen een 0-3 achterstand aan.

De mouwen werden opgestroopt en met een prima inzet en vol geloof werd de stand weer gelijk getrokken tot 3-3. Bij deze stand in het begin van de wedstrijd kreeg een speelster van HV Grol een rode kaart, iedereen was verbijsterd door deze veel te zware straf gegeven door de scheidsrechter. Ondanks deze tegenvaller wilde HV Grol haar eigen spel blijven spelen. Verdedigend was het hard werken en aanvallend was het zoeken naar mogelijkheden. Ondanks dat het spel onrustig was bleef HV Grol in de eerste helft op voorsprong staan met een ruststand van 13-11.

In het begin van de tweede helft kwam WHC al snel op gelijke hoogte (13-13). HV Grol had een goede fase en via mooi uitgespeelde aanvallen werd gescoord, halverwege de tweede helft stond het 19-17 voor HV Grol, niets aan de hand zou men zeggen. Hierna ging het mis bij de thuisploeg, door slordig balverlies speelde het WHC in de kaart en de gasten uit Hengevelde grepen deze kans aan door snelle tegenaanvallen en bogen de stand om in 19-22. Een domper en niet nodig, toch bleef HV Grol spelen voor een beter resultaat, echter de achterstand was te groot om in de nog resterende tijd in te lopen. De scheidsrechter floot bij een 22-26 stand voor het einde van een bizarre en ook rommelige wedstrijd, enorm teleurgesteld stonden de meiden van HV Grol na hard werken weer met lege handen.

In deze wedstrijd waren ook veel goede momenten en met dit gegeven en vol voltrouwen spelen ze volgende week, dit keer op zondag tegen EHC uit Enschede.

