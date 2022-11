HCL C1 – HV Grol C1

GROENLO – Op zondagmorgen 20 november moest de C1 van handbalvereniging Grol al om 9:55 spelen in Duiven tegen HCL. Het zou een spannende wedstrijd worden, want HCL had 5 punten gehaald in 5 wedstrijden, HV Grol had 1 punt meer. Ze stonden dan ook dicht bij elkaar in de ranglijst.

Hoewel het team op volle oorlogssterkte was, was het waarschijnlijk toch iets te vroeg voor de meeste dames. HCL stond al vrij snel met 2-0 voor. Via een doelpunt van Lilou kwam HV Grol nog wel terug in de wedstrijd, maar hiermee kon niet voorkomen worden dat er met een stand van 5-1 de rust in gegaan werd.

In de tweede helft kwam HV Grol via mooie doelpunten van Lilou, Sienna en Liv terug tot 6-4, maar helaas eindigde de wedstrijd met een 11-5 verlies. Hopelijk lukt het de dames volgende week zondag om 10:15 in Lichtenvoorde tegen Erix wat scherper aan de wedstrijd te beginnen. Een nieuwe mogelijkheid om 2 punten binnen te halen!

