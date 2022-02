H.V. Grol DS2 – Stevo DS3

GROENLO – Donderdagavond speelde dames 2 van handbalvereniging Grol, de vanwege corona uitgestelde wedstrijd, tegen de dames van Stevo 3 uit Geesteren. HV Grol werd deze avond bijgestaan door coach Daan van dames 1, omdat coaches Hennie en Joost er helaas niet bij konden zijn. Met gezonde spanning begon de thuisploeg aan de wedstrijd. Stevo werd toch wel lichtelijk gevreesd, aangezien HV Grol in november in Geesteren met een verlies van 19-13 het veld verliet. De openingstreffer was voor Stevo. Een mooi schot vanuit de hoek passeerde HV Grol-keepster Lorin. HV Grol kwam direct met een tegenactie en scoorde de gelijkmaker. Het beeld van de eerste helft was dat Grol en Stevo goed aan elkaar gewaagd waren dit keer en ze gingen dan ook de rust in met een gelijke stand van 10-10.



Na rust was het HV Grol dat als beste uit de startblokken kwam. Ze wist de drie opbouwerspelers goed te lanceren en hier kwamen drie mooie treffers uit. Ook werden er twee snelle aanvallen goed afgerond en werd er gescoord vanaf de cirkel en uit de hoek. Door de doelpunten aan de voorzijde en het feit dat HV Grol de wissels van Stevo nu goed onder de knie had, lukte het de bezoekers niet om bij te blijven en liep HV Grol uit naar een voorsprong van 17-10. Daarna kantelde de wedstrijd weer. De snelheid van HV Grol zakte terug en het beeld van de eerste helft keerde terug. Om en om scoorden Grol en Stevo. Maar door het goede eerste kwartier van de tweede helft, wist HV Grol de wedstrijd uiteindelijk te brengen naar een eindstand van 23-15 in hun voordeel.

In het carnavalsweekend wordt er niet gespeeld door dames 2, maar de volgende wedstrijd vindt plaats op zaterdag 5 maart om 20.10 uur in sporthal Den Elshof te Groenlo.

