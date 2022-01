Bestemmingsplan uitbreiding bedrijvenpark Laarberg-Noord

OOST GELRE – Het college van B&W heeft ingestemd met het voorleggen van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijvenpark Laarberg-Noord aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan betreft een deel van het regionaal bedrijvenpark Laarberg dat is gevestigd aan de noordzijde van Groenlo. Het bedrijvenpark richt zich op grotere bedrijven.

Uitbreiding is belangrijk voor de lokale economie

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een uitbreiding van 10 hectare. Wethouder Marieke Frank: “Er is veel interesse voor bedrijfskavels. Daarom is de uitbreiding van dit deel van het bedrijvenpark belangrijk. Op een aantal kavels ligt al een optie van verschillende bedrijven.”

Bij de terinzagelegging van het bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Deze gaan over het gebruik van de uit te breiden gronden, de gevolgen hiervan en genoemde milieucategorieën. Ze zullen naar verwachting niet leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

Joost Okkema, directeur van de Laarberg: “We gaan ons na de vaststelling eerst richten op de flora en fauna op Noord. We beginnen in maart-april dit jaar met het aanleggen van twee hectare extra groenstructuur.”

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld kan de grond definitief worden verkocht. Bedrijven kunnen dan de bouwvergunning aanvragen.

De raad besluit in de vergadering van 22 februari over het bestemmingsplan.

