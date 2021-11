H.V. Grol DS3 – OBW DS3

Deel dit bericht













GROENLO – De handbalwedstrijd van HV Grol DS3 tegen OBW DS3, afgelopen zondag, beloofde een spannende te worden. De huidige nummer 1 (OBW) uit de competitie tegen de nummer 2 (Grol). Door een veelvoud aan blessures bij HV Grol, was het team helaas niet compleet. Echter was de motivatie om te winnen sterk aanwezig.

De wedstrijd startte fel. Beide teams pakten het handbalspel goed aan en liepen gelijk op. De keepster van de thuisploeg stond sterk, en door een aantal snelle aanvallen vielen er mooie doelpunten aan de andere kant in het net. Dit zorgde voor een ruststand van 13-12.

De tweede helft verliep minder vlekkeloos. Aan beide kanten was er al snel sprake van een blessure, de keepster van OBW en een middenopbouwer van Grol konden niet verder spelen. De spanning nam flink toe. Beide partijen werden fanatieker, waarbij ook de nodige overtredingen werden gemaakt. Na ongeveer 15 minuten in de tweede helft wist HV Grol een voorsprong te pakken van 4 punten. Dit vasthouden was essentieel. Echter toen de klok op de laatste 7 minuten sprong wist OWB toch de achterstand te verkleinen naar 2 punten, met een stand van 24-22. Bij beide teams sloeg de vermoeidheid nu behoorlijk toe. Na 2 loze aanvallen aan beide kanten nam de spanning nog meer toe, niet alleen voor de speelsters, ook het publiek voelde het belang van een goed einde van de wedstrijd. OBW wist te scoren door een snelle tegenaanval, wat er voor zorgde dat HV Grol slechts 1 punt voor stond. Met nog 2 minuten speeltijd mochten de dames uit Groenlo weer aanvallen. Een snel, voor de keepster onverwachts, doelpunt vanaf de opbouw zorgde voor een enorme ontlading bij Grol. Deze voorsprong was groot genoeg om de laatste minuut uit te spelen en de twee punten in Groenlo te houden. De eindstand was 25-23.

Zondag 14 november speelt DS3 hun volgende wedstrijd tegen HCW DS1 in Winterswijk, om 12.10 uur.

Lees ook ....