H.V. Grol DS3 – Reflex DS1

GROENLO – Op zondagmiddag stond dames 3 van handbalvereniging Grol klaar voor de wedstrijd tegen Reflex. De vorige wedstrijd tegen Reflex hadden de dames met een groot verschil van ruim 20 doelpunten gewonnen. Vol vertrouwen stonden de dames klaar op het veld.

De eerste minuten ging het moeizaam aan de kant van HV Grol. De spelers hadden moeite het doel te vinden. Halverwege de eerste helft kwamen er steeds meer loopwegen in het spel en werden er wissels ingezet. Reflex had moeite met de snelle en felle aanval van HV Grol. Dit leidde tot een ruime voorsprong (12-4) in de eerste helft.

Na de rust mocht HV Grol starten in de aanval. Er volgden enkele mooie acties van de linker- en rechteropbouwspeler. De dames werden nog alerter op de bal en hierdoor ontstonden er snelle breaks die de cirkelspeler kon benutten. Voor de keeper van Reflex was hier geen houden aan. De eindstand werd 22-7 voor HV Grol.

Aankomende zaterdag 20 maart speelt dames 3 van HV Grol om 18.00 uur tegen HV Angeren DS3 op sportpark Walburgen.

