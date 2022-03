Vluchtelingen in kerk Geesteren en hotel Ruurlo

BERKELLAND – Al meer dan twee miljoen mensen zijn gevlucht door de oorlog in Oekraïne. Dat raakt ons allemaal. Voor de vluchtelingen die naar Nederland komen is op korte termijn opvang nodig. Alle 22 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland hebben daarvoor opvangplekken aangedragen. In Berkelland gaat het om 30 plekken in de voormalige Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 9 in Geesteren en in Ruurlo om 14 plekken in hotel Avenarius. De (nood)opvangplekken zijn voorlopig tot en met 14 april beschikbaar.

Burgemeester Joost van Oostrum: “Hartverscheurend zijn de beelden van de oorlog en de gezinnen die op de vlucht zijn. En iedereen voelt en leeft daarin mee. Dat hebben we ook gemerkt aan de reacties van inwoners die locaties aandroegen of zich melden als vrijwilliger. Het kerkbestuur in Geesteren bood meteen de leegstaande kerk aan en ook hotel Avenarius kan op deze korte termijn plekken beschikbaar stellen. We zetten nu alles op alles om vanaf maandag 14 maart ook de kerk in Geesteren zoveel mogelijk klaar te hebben voor de opvang van vluchtelingen. Of en wanneer ze komen is nog niet duidelijk, maar wij zullen ze met open armen ontvangen.”

