Jaar na horrorcrash is ‘Medisch Wonder’ Colette in training voor marathon

EIBERGEN – Dat haar behandelend arts haar verhaal vertelt tijdens medische conferenties spreekt boekdelen. Een medisch wonder, noemt hij haar zelfs. Colette Gomez (42) uit Eibergen vocht voor haar leven. Nu, nog maar net een jaar later na haar zware ongeval, is ze volop in training om later dit jaar voor het eerst weer een marathon te lopen. Waarmee ze geld wil inzamelen voor de Hersenstichting. “Van nabij weet ik nu hoe belangrijk hersenen voor een mens zijn. Zelf ben ik goed hersteld, dat gun ik iedereen.”

Die vreselijke crash op sportpark De Bijenkamp – 23 april vorig jaar – haalde destijds uitgebreid het nieuws. Een wielrenster die in de fietstunnel vol op twee tegemoetkomende fietsers klapte. Dagenlang vocht Colette voor haar leven. Nee, zelf weet ze er vrijwel niets meer van. Het laatste wat ze zich kan herinneren, is dat de twee fietsers haar tegemoet reden. “Ik had net mijn training achter de rug en reed rustig terug naar Eibergen. Door de lange bocht is die fietstunnel erg onoverzichtelijk.”

De klap kwam keihard aan. “Doordat de weg van beide kanten naar beneden loopt, maak je als fietser al snel enige vaart. En de tunnel is te krap voor drie fietsers naast elkaar.” Opmerkelijk: haar racefiets was amper beschadigd. “Slechts één enkele kras. Voor de rest helemaal niets.”

Tussen hoop en vrees

Hoe anders was dat met haar zelf. Colette lag vijf dagen in coma en het was de grote vraag of ze het zou halen. Haar echtgenoot en beide zonen leefden dagenlang tussen hoop en vrees. “Na die vijf dagen coma lag ik nog negen dagen op de afdeling intensive-care en vervolgens heb ik nog twintig weken in het ziekenhuis doorgebracht. Ik had onder meer een breukje in mijn nek, een hersenkneuzing en hersenbloedingen.” Een zware en emotionele tijd. Op 5 september werd ze uit het ziekenhuis ontslagen. “En op 9 september heb ik mijn eerste ritje alweer gemaakt op mijn racefiets. Heb rustig aan gedaan. Het opvallende was dat ik geeneens helemaal gesloopt was. Het ging eigenlijk best goed.” Al was van meet af aan duidelijk dat ze nog een hele lange weg te gaan had. “Dat mijn behandelend arts me een medisch wonder noemt, zegt wel veel over waar ik vandaan kom. Mijn arts zei ook dat ik mijn voorspoedige herstel voor een heel groot te danken heb aan mijn goede conditie.”

Triatlonteam Woest

Ze maakt deel uit van het triatlonteam van Woest, de triatlonwinkel in Borculo. “Op het moment van het ongeluk was ik net aan het trainen voor de triatlon van Almere. Zou de week erop op trainingskamp naar Lanzarote gaan. En vlak voor mijn ongeluk had ik een halve marathon gewonnen. Voor mij is sport altijd erg belangrijk geweest. Sporten houdt een mens gezond. Als je dan wat krijgt, dan herstel je ook sneller.” Al ondervindt ze tot op de dag van vandaag nog altijd de naweeën van die zware crash. “Dagelijks slik ik medicijnen en ik ben nu erg bevattelijk voor prikkels. Laatst gingen we met z’n allen naar een popfestival en dan met al die mensen en muziek merk ik het op een bepaald moment toch wel. Of ik weer helemaal de oude word, is ook maar de vraag. Anderzijds, ik ben enorm blij en vooral dankbaar met waar ik nu in het leven sta. Dat ik mijn werk bij The Chariot, de sportschool in Eibergen, weer kan doen. En dat ik weer kan sporten.”

Eerste grote wedstrijd

De laatste maanden is ze volop in training voor de marathon van Eindhoven, begin oktober. Daarmee wil ze geld inzamelen voor de Hersenstichting. “Dat wordt mijn eerste grote wedstrijd weer na mijn ongeluk. Hmmm, heel stiekem heb ik natuurlijk wel een tijd in gedachten die ik wil lopen hoor. Maar die tijd is niet het allerbelangrijkste. Zeker niet na alles wat er is gebeurd. Belangrijker vind ik het om een fraai bedrag voor de Hersenstichting op te halen. Omdat hersenen nu eenmaal complex zijn en we er nog lang niet alles vanaf weten, valt er nog heel veel te onderzoeken. Zo noodzakelijk want gezonde hersenen zijn zeker niet vanzelfsprekend.”

Hersenenaandoeningen zijn volgens Colette op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. “En daar valt veel onder. Alzheimer, de ziekte van Parkinson, noem maar op. Een mens heeft maar één stel hersenen. Die bepalen wie je bent, wat je kunt. En je hebt ze nodig bij alles wat je doet, denkt en voelt. Iedereen wil een paar gezonde hersenen.”

Voor meer informatie en om te doneren: www.voordehersenstichting.nl/fundraisers/colette-gomez.