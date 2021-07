Kies je Unieke Sport: speciaal voor mensen met een beperking.

Deel dit bericht













ACHTERHOEK – Sporten is belangrijk. Welke leeftijd, achtergrond, kwaliteiten of beperkingen je ook hebt; met sporten zorgen we er samen voor dat iedereen er bij hoort en mee kan doen in onze samenleving. Om mensen met een beperking op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met al het sportaanbod dat onze regio rijk is, organiseert Achterhoek in Beweging, samen met de buurtsportcoaches en de sportverenigingen, voor het 3e jaar op rij het sportstimuleringsproject ‘Kies je Unieke Sport’.

‘Kies je Unieke Sport’ betreft een sportcursus van drie trainingen, georganiseerd door sportaanbieders in de Achterhoek. Naast de kans om de deelnemers kennis te laten maken met de verschillende sportaanbieders en het sportaanbod, is ‘Kies je Unieke Sport’ ook bedoeld om de sportparticipatie te verhogen en te stimuleren.

Loes Lageschaar, coördinator Uniek Sporten bij Achterhoek in beweging: “Sporten & bewegen voor iedereen!”, dat is wat we willen. Ik vind het dan ook geweldig om te zien dat alle Achterhoekse gemeenten hier aandacht voor hebben en dat zoveel sportclubs zich actief inzetten om dit mogelijk te maken. “Kies je Unieke Sport” is eigenlijk niets anders dan een hele leuke en toegankelijke manier om eens een sport uit te proberen. Gratis, zonder enige verplichting, gewoon lekker ervaren. En dat geldt ook voor de verenigingen; door mee te doen kunnen zij ook op een laagdrempelige manier ervaren hoe dat is, sporten met deze doelgroep.”

Kies je Unieke Sport start tegelijk met de Nationale Sportweek op 17 september en loopt door tot einde van het jaar. In deze periode worden alle sportcursussen aangeboden. Het aanbod is heel divers. Van voetbal tot paardrijden en van yoga tot boogschieten. Benieuwd welke sportaanbieders er zijn en wat zij aanbieden? Kijk op de website www.achterhoekinbeweging.nl. Op deze website kunnen de deelnemers zich ook aanmelden.