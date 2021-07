Smeren én doneren bij ‘t Noorden

Deel dit bericht













AALTEN – Vanaf deze week is er bij ‘t Noorden in Aalten iets nieuws verkrijgbaar op het terras. Geen pannenkoek met een smakelijk klinkende naam of een verfrissend drankje dit keer, maar zonnebrandcrème. Want nu de zon zich weer regelmatig laat zien is het voor iedereen – jong en oud – belangrijk om goed te smeren. Loes Oonk van ‘t Noorden besloot daarom haar gasten eens iets anders aan te bieden: “Wij bieden onze gasten sinds deze week gratis zonnebrandcrème aan, die ze zelf kunnen pakken vanuit een handige dispenser op ons terras. Zo bieden we al onze gasten de mogelijkheid zich goed te beschermen tegen de zon, terwijl ze genieten van lekker eten en het zomerse weer.”

Jong geleerd is oud gedaan

Want of je nu in de zon werkt, sport, speelt of eet, het is belangrijk om je goed in te smeren. UV-straling kan namelijk ongemerkt veel schade aanrichten aan de huid. Dat merk je al als je een keer goed verbrandt, maar vooral op lange termijn kan onbeschermde blootstelling aan de zon voor problemen zorgen. Uit cijfers blijkt namelijk dat 1 op de 5 Nederlanders ooit een vorm van huidkanker krijgt. CareLyn, de leverancier van de handige recyclebare zonnebrandcrème dispenser, maakt zich er hard voor om vooral kinderen hiervan bewust te maken. Zij zijn dan ook heel blij dat er nu weer een extra locatie is waar gratis zonnebrand wordt verstrekt aan terrasgasten.

Wie smeert, doneert aan KWF

“Door gratis zonnebrandcrème op ons terras aan te bieden, hopen we een steentje bij te dragen aan die bewustwording,” legt Loes uit. Maar bewustwording is niet het enige waar ze bij het pannenkoekenrestaurant aan bijdragen: “Voor iedere liter zonnebrandcrème die door onze gasten wordt weggesmeerd, doneren we samen met CareLyn een financiële bijdrage aan KWF Kankerbestrijding.” De bijzondere samenwerking is ontstaan uit een initiatief van de Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants, waar pannenkoekenhuys en familierestaurant ’t Noorden bij aangesloten is. De branchevereniging telt ruim 70 leden en al die restaurants hebben een dispenser voor op het terras ontvangen. Dus bezoek je binnenkort een erkend pannenkoekenrestaurant, in Aalten, of elders in het land? Smeer je dan in met de gratis zonnebrandcrème voordat je aan je ambachtelijke pannenkoek begint. Want wie smeert, doneert!