Corona overleg trainingen bij s.v. Grol

Bericht is aangepast 15 maart 2020 om 12:47

GROENLO – Maandagavond 16 maart is er een overleg tussen de commissie jeugdzaken, de commissie seniorenzaken, het voetbalbestuur en het algemeen bestuur van s.v. Grol over de Corona-situatie in Nederland. Er wordt gekeken of er binnen de maatregelen van de overheid toch getraind kan worden door de jeugd en de senioren. Als dat mogelijk is, zal dat verantwoord gebeuren. Waarbij een zeer aangepast schema zal gaan gelden waarbij één keer per week getraind kan worden.

Als de scholen dicht moeten zal het trainen ook onmiddellijk moeten ophouden. Het trainen van de jeugd moet geheel apart van de senioren plaatsvinden. Verdere regels en voorwaarden zullen nog toegevoegd worden. Het spelen van wedstrijden is uitgesloten.

“We hebben contact met de gemeente Oost Gelre hierover gelegd en binnen de gemeente is er maandag een extra Corona-overleg. Die uitkomst moeten we ook afwachten. Tot en met maandagavond 16 maart 2020 zijn er geen trainingen en is het sportpark gesloten. Let dus dinsdag op de website van de Grol en de sociaal media”, laat s.v. Grol weten op hun website

