My Relander uit Estland blijft winnen op Jumping de Achterhoek

VRAGENDER – De eerste week van Jumping de Achterhoek werd een groot succes voor de 24-jarige amazone My Relander uit Estland. Afgelopen donderdag won ze met Expert (Ustinov) al een 1.40m-rubriek en werd ze derde met Ipsylon. Vanavond won ze de U25 Grand Prix (voor deelnemers tot 25 jaar op 1.45m niveau) om de Holger Hetzel Auction Prijs.

Parcoursbouwer Henk Linders had op Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender een prachtige Grote Prijs gebouwd. Vijf van de 21 ruiters drongen door tot de barrage. Daaronder ook de Nederlandse Tani Joosten, die vrijdag nog tweede werd in het 1.40m. Met Galdal Me (Zambesi TN) kreeg ze in de Grote Prijs een balk in de barrage en werd vierde.

Landgenoot Lianne Korevaar en Diamond For Pleasure (v. Vaillant) voerden hun tempo in de barrage op en werden derde in 42.29 seconden. De Duitse Johanna Beckmann werd tweede met de fantastisch springende LB Ectasy (Eldorado van de Zeshoek) in 39.80 seconden. My Relander dook met haar snelle en wendbare Expert bijna twee seconden onder die tijd. En zo pakte ze voor de tweede keer deze week een overwinning op Jumping de Achterhoek.

Roze wolk

“Wauw, mijn paard sprong echt fantastisch”, reageert My Relander na afloop enthousiast. “Vorig weekend hebben we op Sentower Park, in België, gestart. Daar won Expert ook twee rubrieken, waaronder de U25 Grote Prijs. Hij heeft deze week dus vier keer gewonnen op internationaal niveau. Ongelooflijk! We leven nu echt op een roze wolk!”

De amazone rijdt graag op Jumping de Achterhoek. “Ik zorg er iedere keer weer voor dat ik Jumping de Achterhoek in mijn wedstrijdschema plan. Het is zo’n mooie wedstrijd om te starten. Ik ben er al vier keer geweest. Ik kom hier al vanaf mijn juniorentijd. Alles is altijd super voor elkaar. Het is prachtig versierd en de atmosfeer is super goed. En weet je? Het voelt echt alsof de paarden hier ook heel graag springen!”

Koning van stal

My Relander heeft de inmiddels dertienjarige Expert al vanaf zijn zevende. “Toen ik hem kreeg, sprong hij jongepaardenwedstrijden. We zijn samen naar dit niveau toegegroeid. Hij heeft nogal een karakter, hij weet dat hij de koning van de stal is. Het is een geweldig paard, hij springt altijd! Ik rijd hem heel graag en zou hem graag willen houden, maar als er ooit een goed bod komt, weet je het maar nooit.”

De amazone woont in Nijkerk. “Vanaf mijn zestiende ben ik al in Nederland. In het eerste jaar moest ik steeds op en neer naar school in Estland. Daarna bleef ik hier. Je kunt in Nederland op een hoger niveau trainen en wedstrijden rijden dan in Estland. Er zijn zoveel goede faciliteiten en je kunt de paarden in Nederland beter opleiden. Ik krijg daarbij veel hulp van Peter Geerink en Emile Hendrix.” My werkt fulltime in de paardensport. “Ik leid paarden op en verkoop ze. Ik heb zelf vier eigen paarden en rijd daarnaast voor anderen.”

Drie Grote Prijzen

Week 1 van Jumping de Achterhoek sluit zondag 27 november af met vijf jeugdrubrieken, waaronder de Grote Prijs voor Children (aanvang 12.00 uur), Junioren (13.45 uur) en pony’s (16.00 uur). Aankomende week zijn er internationale wedstrijden tot en met 1.45m niveau, nog twee finales van de GMB Jonge Paarden competitie en de EuroParcs talentencompetitie voor ponyruiters. De 1.45m Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland vormt zondag 4 december de spectaculaire afsluiter van Jumping de Achterhoek.

Meer info: zie www.jumpingdeachterhoek.nl

Uitslag zaterdag 26-11-2022, U25, Grote Prijs

My Relander (EST) – Expert 0 /0/37,91 Johanna Beckmann (DUI) – Ib Ecstasy 0/0/39,80 Lianne Korevaar (NED) – Diamond For Pleasure 0/0/42,29 Tani Joosten (NED) – Galdal Me 0/4/39,64 Alex David Gill (GBR) – VDL Kelton 0/4/40,99

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....