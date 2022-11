Emma Bocken enige Nederlandse die jeugd Grote Prijs wint op Jumping de Achterhoek

VRAGENDER – Eén van de belangrijkste rubrieken van de eerste week van Jumping de Achterhoek kwam zondagmiddag op naam van Emma Bocken uit Weert. Het Nederlandse toptalent was in de elfkoppige barrage van de Grote Prijs voor junioren al haar internationale tegenstanders de baas en won met Incaro LS (v. Carusso la Silla) de Pluimers Hindernissen Prijs. “We hebben echt alles gegeven. Het was een mooie strijd,” reageerde de zeventienjarige amazone na afloop.

Een paar uur later won Kian Dore uit Ierland de Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland voor pony’s. Eerder op de dag was Noora von Bülow uit Engeland de beste in de Grote Prijs bij de Children om de Morssinkhof Plastics Prijs en won My Relander uit Estland op zaterdagavond de U25 Grote Prijs om de Holger Hetzel Auction Prijs.

Goede voorbereiding

Bocken was in haar barrage nipt sneller dan de vijftienjarige Jone Illi. Met de Nederlands gefokte Eolita L (Verdi TN) bleef deze Fin op zijn beurt Britt Schaper uit Ommen met Guidam Sohn The Second Z (Guidam Sohn) ruim een seconde voor.

“Incaro is al best wel een tijdje goed in vorm,” vertelt Bocken. “De eerste dag was hij foutloos in het 1.35m, maar toen hadden we een kleine miscommunicatie in de barrage. De tweede dag hadden we ervoor gekozen een rustig rondje te rijden. Hij sprong toen heel fijn en ontspannen. Dat was een goede voorbereiding voor de Grote Prijs. Hij sprong de eerste ronde direct al heel gemakkelijk.”

Kweekvijver van talent

Bocken vertegenwoordigt eigenlijk alles waar de eerste week van Jumping de Achterhoek voor staat; jonge ruiters en amazones de kans geven zich te ontwikkelen op een prachtig evenement met topsport maar ook veel gezelligheid. De imposante hal van Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender was omgetoverd tot een kweekvijver van talent waarin jonge ruiters zich konden meten met leeftijdsgenoten.

Juist dat laatste is wat Jumping de Achterhoek volgens winnares Bocken zo’n goede wedstrijd maakt. “Ik rijd ook best veel tweesterrenwedstrijden. Dan strijd je tegen ruiters van alle leeftijden. Hier op Jumping de Achterhoek kun je jezelf meten met ruiters en amazones in je eigen leeftijdscategorie. Ik denk dat dat best wel belangrijk is om te zien hoe ver je bent. Daarbij komt dat JDA gewoon een heel gezellige en leuke wedstrijd voor de jeugd is met veel sfeer, in de avonden voor iedereen gezelligheid en top georganiseerd.”

Het kan altijd beter

Ook het leereffect is belangrijk, vindt Bocken. “Je leert toch van ieder rondje dat je rijdt, ook door naar anderen te kijken.” Maar Bocken is momenteel één van de meest winnende jeugdamazones van Europa. Wat leer je dan nog als je zoveel wint? “Ieder rondje kan natuurlijk altijd beter,” lacht ze. “Ik kijk vaak mijn rondjes terug en zie dan wat er nog beter kan. Dat train ik dan thuis met mijn trainer en mama en we overleggen wat ik anders moet doen. Zo proberen we het dan de volgende keer wel goed te doen.”

Op de fiets

Bocken krijgt les van niemand minder dan oud-bondscoach Rob Ehrens en Sally Amsterdammer en wordt daarnaast begeleid door haar moeder Jenny. Kleine details die beter kunnen in haar rijden ontgaan dit drietal niet snel. Zo probeerde Bocken tijdens Jumping de Achterhoek haar linkerhand in het gareel te krijgen. “Ik houd mijn linkerhand iets te veel alsof ik op de fiets zit, plat dus. Dan ben ik minder sterk in m’n hand. Ik moet proberen die hand recht omhoog te houden zodat ik meer controle kan houden in de ring,” legt ze uit. En lukte dat in Vragender? “Ja, het was al een stuk beter dan de vorige keer.”

Olympische Spelen

Bocken is trots op haar paarden en haar succesvolle Children- en Juniorentijd, maar ze heeft nog voldoende dromen en doelen. “Ik ben heel trots op ons eigen gefokte paard Kadessa Z (v.Harley VDL) die ik zelf heb opgeleid en dit jaar op het EK en landenwedstrijden heb gereden, maar ook op de andere paarden die goede resultaten hebben neergezet en zich goed hebben ontwikkeld. Ik zou graag volgend jaar mee willen rijden op het NK en EK Junioren. Dat is mijn laatste jaar bij de Junioren. En dan zou ik heel graag nog een keer op de Olympische Spelen of een WK willen rijden.”

Tweede week JDA met topruiters

Woensdag 30 november vervolgt Jumping de Achterhoek met de CSI1/CSI2-wedstrijden waarvoor zich veel topruiters hebben aangemeld. Zo strijden Jeroen Dubbeldam en Gerco Schröder onder meer tegen succesvolle buitenlandse ruiters als Bertram Allen, Felix Hassman, Karim El Zoghby, Jodie Hall Mcateer en Michael G Duffy. De 1.45m Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland vormt zondag 4 december de spectaculaire afsluiter van het evenement.

Meer informatie is te vinden op www.jumpingdeachterhoek.nl.

