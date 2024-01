Natuurijs schaatsmarathon wordt gehouden in Winterswijk

WINTERSWIJK – De spanning in Winterswijk bereikte haar hoogtepunt toen de KNSB aankondigde welke locatie dit jaar de schaatsmarathon op natuurijs mocht organiseren. De verlossende mededeling luidde dat Winterswijk was gekozen als gastheer voor deze wedstrijd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de sport zou Winterswijk deze schaatsmarathon mogen organiseren, ten koste van Haaksbergen. In de vroege ochtend had de KNSB een ijsdikte van 3 centimeter gemeten op de Winterswijkse schaatsbaan, wat voldoet aan de minimale eisen om een schaatsmarathon met meer dan honderd deelnemers te organiseren.

De wedstrijd begint vanavond om 19.00 uur met eerst de vrouwen en om 20.00 uur de mannen marathonschaatsers. Het schaatsten is live te volgen via https://schaatsen.nl/live

