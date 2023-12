Grenzeloze programmering Zwarte Cross 2024

LICHTENVOORDE – Het Zwarte Cross festival, bekend om zijn unieke mix van muziek, theater en crosssport, heeft de eerste 41 namen van zijn line-up voor de editie van 2024 aangekondigd. Dit jaar belooft het festival opnieuw een onvergetelijke ervaring te worden voor de meer dan 200.000 bezoekers, met een gevarieerd aanbod van zowel nationale als internationale artiesten.

Onder de bekendgemaakte namen bevinden zich grote acts zoals Hans Klok, Status Quo uit het Verenigd Koninkrijk, Russian Village Boys uit Rusland en de Nederlandse top-DJ Armin van Buuren. Daarnaast zullen artiesten als Ilse DeLange, Kraantje Pappie en vele anderen optreden, wat zorgt voor een brede mix van muziekstijlen.

Opvallend dit jaar is dat de donderdag is omgevormd tot een volwaardige festivaldag, met Armin van Buuren als een van de grootste acts ooit op Zwarte Cross. Bezoekers kunnen zich verheugen op een dag vol muziek, stunts en theater. Tickets voor het festival, dat plaatsvindt van 18 tot en met 21 juli in Lichtenvoorde, zijn nog beperkt beschikbaar.

De Zwarte Cross staat bekend als het grootste betaalde muziekfestival van Nederland en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het festival biedt een dynamische combinatie van muziek, theater, cross en stunts, allemaal onder de noemer van plezier en harmonie. Dit jaar is de slogan van het festival: “Make Schik, Not War!”

Voor meer informatie over het festival en de ticketverkoop, bezoek de website: www.zwartecross.nl.