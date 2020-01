Nieuwtoespraak s.v Grol

GROENLO – De nieuwjaarstoespraak van s.v. Grol voorzitter Hans Scheinck ging onder andere over drugsgebruik onder jongeren. “De Grol heeft het initiatief genomen binnen de sportverenigingen in Oost Gelre dit bespreekbaar te maken. We gaan overleggen met de verenigingen, ondersteund door Gemeente, Politie en GGD, om de problematiek onder controle te krijgen. Want harddrugs kan het hele leven van een jongere verwoesten”, aldus Hans Scheinck.

Ook kijkt s.v. Grol naar de toekomst als het gaat om samenwerken. “Met voetbalverenigingen in Oost Gelre gaan we nadrukkelijk naar de toekomst kijken. Hoe ziet het eruit in 2025? Hoe gaan we samenwerken en met wie? In het gezamenlijk overleg in november heeft de Grol ook dit thema nadrukkelijk aangekaart. De gemeente en de KNVB gaan het proces ondersteunen.

De clubs AZSV, Longa en Winterswijk hebben al een overleg met elkaar. Wat komt er specifiek op grote verenigingen af? De drie clubs hebben gevraagd of Grol zich wil aansluiten. Dat gaan we doen”.

“Het geld (€ 320.000,-) dat we als fusieclub van de gemeente gaan krijgen in 2020, zal worden besteed aan onder andere een nieuwe pannakooi voor de jeugd (een wens van Grolse Boys). De pannakooi komt naast het beachveld te liggen en zal nooit gesloten zijn. Hoe meer kinderen bewegen, hoe beter. We gaan tevens het sportpark verduurzamen. LED-verlichting in de lichtmasten, zonnepanelen, LED-verlichting in de kleedkamers en isolatie-maatregelen.