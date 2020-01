Koploper Achilles te sterk voor zwak Erix

LICHTENVOORDE – Nadat de handbalmannen van Erix de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft in Groningen verdiend hadden gewonnen van nummer drie V en S, stond in het eerste weekend van januari in Apeldoorn de terugwedstrijd tegen koploper Achilles op het programma.

Op voorhand wist Erix dat dit een lastige opgave zou worden aangezien men twee spelers mistte. Tegenover de afwezigheid van Stijn van Zutphen en Marco Rötter was wel Dirk Berentsen weer beschikbaar die echter op bank begon.

De thuiswedstrijd begin oktober had Erix maar nipt verloren na een zeer goede eerste helft dus was men niet bij voorbaat kansloos tegen de sterke koploper die thuis in Apeldoorn bijna onklopbaar lijkt en meestal met ruime cijfers wint en dus terecht op de eerste plaats van de ranglijst staat.

Ondanks drie doelpunten van Leon Hulzink vanuit de rechterhoek, was het toch vooral Achilles die regelmatig het net achter keeper Leroy Winkels wist te vinden. Erix had weinig grip op het aanvalsspel van Achilles die de score snel uitbouwde naar een voorsprong van 10-4 halverwege de eerste helft. Ook het inbrengen van Berentsen, die vier keer op rij wist te scoren, kon niet voorkomen dat Achilles steeds verder uitliep. De achterstand voor Erix bij rust was dan ook 17-10 en het leek een kansloze missie te worden om nog voor een stunt te kunnen zorgen.

De tactische aanwijzingen van assistent-coach Martijn Woeltjes in de rust leken aan te slaan in het begin van de tweede helft. Erix verdedigde wat beter en liet ook aanvallend zien dat er nog mogelijkheden waren om weer aansluiting te krijgen met Achilles.

De achterstand werd iets verkleind maar door twee keer knullig balverlies gaf men Achilles toch weer de kans om opnieuw verder uit te lopen en bouwde de voorsprong snel uit naar 23-13.

Vanaf dat moment was Erix het eigenlijk helemaal kwijt. Ondanks de drie mooie doelpunten uit de linkerhoek van Pim Heutinck zakte het niveau van Erix drastisch weg. Ballen werden regelmatig opnieuw knullig ingeleverd bij de tegenstander die handig gebruik maakten van deze cadeautjes en zo uitliepen naar een voorsprong van twaalf doelpunten.

Hoewel Erix nog twee keer wist te scoren en zodoende de eindstand op 30-20 bracht, was het allemaal zeer matig wat de Lichtenvoordse handballers zaterdagavond lieten zien.

Erix zal volgende week zondag met een complete selectie een stuk beter moeten presteren om dan wel twee punten te pakken om zodoende weer aansluiting te krijgen met de middenmoot anders komt het degradatiespook wel erg dichtbij.

Daarvoor zal het dan moeten winnen van Twente-Donar uit Hengelo die met één punt meer, maar met een wedstrijd minder, op de achtste plaats staan. Bij winst kan Erix dus over deze naaste concurrent heen wippen en heeft dan weer uitzicht op aansluiting met de middenmoot.

De uitwedstrijd in Hengelo werd begin oktober gelijkgespeeld nadat Twente-Donar in de laatste seconde de gelijkmaker op het bord wist te toveren.

Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een spannende pot handbal in de Hamalandhal op de zondagmiddag.