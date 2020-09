IJsselCup 2020 eindelijk begonnen, en hoe!

Zaterdag 5 en zondag 6 september is de eerste IJsselCup wedstrijd seizoen 2020 gestart. Deze negende editie wordt op de wedstrijd dag op twee locaties gevist. Maar aangezien er vissers zijn die regels aan hun laars lappen en er een zootje van maken was het niet mogelijk om te vissen bij de windmolens in Zutphen, vandaar dat we moesten uitwijken naar de zaterdag.

Zaterdag, 6 man, en zondag, 7 man, werd er gevist aan het Ganzenei te Brummen. Normaliter een prima locatie maar zoals altijd is het maar afwachten wat het wordt.

De deelnemers hadden er weer zin in en op een persoon na was iedereen ruimschoots aanwezig voor de eerste IJsselCup wedstrijd van dit seizoen. Snel loten en op naar de waterkant en op bouwen. Alles binnen handbereik, want je wil niet van de kist af als je lekker in de beet zit. Nog even een laatste check en nog even een praatje maken met de buurman om wellicht nog wat tips te kunnen ontfutselen voordat om 07:30 uur het beginsignaal klonk.

Zaterdag:

De nummer waren uitgezet op 1, 3, 5, 7, 9 en 11, lekker ruim dus. Het eerste uur was een kletsnatte, daarna werd het minder en begon de vis te bijten, met name op de lagere nummer was het goed vertoeven. Op nummer 3 zat Rob te Brake flink te balen, veel materiaal verlies door het veelvuldig vast zitten. Desondanks wist hij toch nog 10 kg te vangen. Spekkoper was Henk Geurkink, hij kreeg de platten er op en wist de eerste plek in de wacht te slepen. Frank Bomers was de enige die een barbeel wist te vangen.

Zondag:

In tegenstelling tot zaterdag werd er anders uitgezet. Nr. 3 werd er uit gelaten, de nummers waren uitgezet op 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Het water was ten opzicht van de zaterdag flink gestegen, dik 300 cm.. Hoe zal de vis daarop reageren. Vanaf werd er op de kop en staart vis gevangen terwijl het in het midden angstvallig stil was. Het duurde ruim een uur voordat Rob Beerten zijn eerste beet kreeg. De rest van de deelnemers wisten geregeld een vis te vangen. Vanaf een uur of negen werd het overal beter, menig grove winde, baksteen grote voorn en deurmatten van platten verdwenen in het net. Rob Beerten, had een zeer goed anderhalf uur. Hij wist de ene platte na de andere er uit te halen en als kers op de taart ving hij nog een barbeel van ruim 3 kilo.

Er is op de zaterdag en zondag door de 13 deelnemers 194780 gram gevangen, een absoluut dag record voor de GHV.

Op zaterdag A was dit 69270gram en op zondag 125510gram. een absoluut record voor de GHV.

Uitslag eerste IJsselCup wedstrijd 2020:

Vak A 1 Henk Geurkink 20060 gr. 1 pnt. 2 Frank Bomers 16590 gr. 2 pnt. 3 Bennie Leusink 11220 gr. 3 pnt.

Vak B 1 Rob Beerten 29625 gr. 1 pnt. 2 Dicky Dibbets 29500 gr. 2 pnt. 3 Ivo te Kortschot 20500 gr. 3 pnt.

Tussenstand IJsselCup 2020 1 Rob Beerten 29625 gr. 1 pnt. 2 Henk Geurkink 20060 gr. 1 pnt. 3 Dicky Dibbets 29500 gr. 2 pnt. 4 Frank Bomers 16590 gr. 2 pnt. 5 Ivo te Kortschot 20500 gr. 3 pnt. 6 Bennie Leusink 11220 gr. 3 pnt.

Zondag 27 september wordt de tweede IJsselCup wedstrijd gevist. De nummers worden uitgezet aan de Rembrandtkade te Deventer en aan het Ganzenei te Brummen.

