Rabobank opnieuw hoofdsponsor van Jumping de Achterhoek

VRAGENDER – Jumping de Achterhoek, het internationale springconcours van 24 november tot en met 4 december in Vragender, heeft vandaag een nieuw sponsorcontract ondertekend met Rabobank. De bank verbindt zich voor drie jaar aan het evenement.

Rabobank verheugt zich op het vervolg van de samenwerking. “Wij vinden het verbinden van mensen en gezond bezig zijn van groot belang”, vertelt Hans van de Guchte, directeur coöperatieve Rabobank. “Daarnaast hebben wij een lange historie met de paardensport.”

Rabobank zal actief aanwezig zijn in Vragender. “Ik kijk met Jumping de Achterhoek, naast de sportieve hoogtepunten, met name uit naar de ontmoetingen tussen de Achterhoekse bevolking en het bedrijfsleven. Daar is altijd veel gelegenheid voor. Op deze manier willen we verder werken aan het uitbouwen van onze mooie Geluksregio Achterhoek, waar het goed wonen en ondernemen is.”

Business event

Jumping de Achterhoek organiseerde vandaag samen met Rabobank het business event ‘Meer! In de Achterhoek’.

Deelnemers

Dit weekend komen op Jumping de Achterhoek de beste jeugdruiters uit Europa en zelfs daarbuiten aan start. In totaal nemen ze 330 pony’s en paarden mee. Volgende week komen ook de senioren aan de start en wordt er internationaal op 1.20m tot en met 1.45m niveau gesprongen. Topruiters als Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder, Leopold van Asten en Frank Schuttert nemen het op tegen een sterke buitenlandse afvaardiging.

De organisatie van Jumping de Achterhoek is uiteraard ook verheugd met het nieuwe contract met de Rabobank. “Twee jaar geleden moesten we het evenement annuleren vanwege Covid-19, vorig jaar hebben we het in het klein laten doorgaan met alleen nationale wedstrijden, maar dit jaar pakken we weer volop uit. De ruiters komen graag en het publiek geniet volop. Er is topsport en talentontwikkeling, maar er is ook volop entertainment. Met de steun in onze rug van Rabobank kunnen we doorbouwen aan ons evenement.”

