Robin Bril wint voorjaars 1.40m Grote Prijs met Britse ontdekking

VRAGENDER – Robin Bril (24) is met veel goeds thuisgekomen van zijn periode in Engeland. Hij verreikte zijn horsemanship tussen de Britten, ontwikkelde zich verder als springruiter, ontmoette daar zijn vriendin en vond er de winnaar van de 1.40m Grote Prijs van Vragender op zaterdag 29 april. Het gaat om de achtjarige merrie Uptons Tribon, afstammend van de 1.60m Grand Prix hengst C-Ingmar uit een merrie van topvererver Quidam de Revel.

Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender werd weer overspoeld door springruiters vanuit het hele land en ook de oosterburen waren weer ruimschoots van de partij. En dat in het weekend waarin het Nederlands kampioenschap voor springruiters in Deurne verreden wordt. De ruiters met een Grand Prix-paard dat een 1.60m parcours kan springen zijn daar van de partij, zo ook Robin’s vader Roelof Bril, die twaalfde staat in het tussenklassement met de zelfgefokte Iberico. Die komt uit de merrie Dizzy Lizzy, die 1.60m sprong onder Robin Bril. Morgen, zondag, zijn de twee finaleomlopen van het NK.

Dat gaf Roelof Bril de kans om op de ‘rustdag’ naar Vragender te komen om Robin van de laatste tips te voorzien. Van de 34 Grote Prijs-deelnemers bleven er acht foutloos in de technisch pittige proef, ontworpen door Tim Frielink. In de barrage waren dat er nog maar twee, waarbij Robin Bril veruit de snelste was. De Limburger Dave Maarse sloot als nummer twee aan met Kaiserin (v. Zapatero VDL), voor Claudia Morsink met Zabab Z (v. Nabab de Reve) en Wout-Jan van der Schans op de KWPN-goedgekeurde schimmelhengst Jager (v. Numero Uno). Alex Gill finishte als vijfde met de met veel vermogen springende Jourdain VDL (v. Zapatero VDL).

Een Achterhoekse overwinning onder een fijne avondzon dus, maar geen heel onverwachte voor de familie Bril uit Westendorp. “Dat beestje springt zo ontzettend vaak nul, dat is ook een goede kwaliteit”, looft Roelof Bril de merrie. “Ja, dat is echt zo”, beaamt Robin Bril. ”Ik ben blij dat ik haar heb gevonden in Engeland. Een vriend van me had haar bij een ruiter staan en vroeg of ik haar eens wilde proberen. Dat heb ik gedaan, inmiddels zijn we eigenaar van haar.”

“Deze merrie liet afgelopen jaar in Engeland al heel veel goede dingen zien en sprong toen al 1.40m. Begin dit jaar sprong ze zelfs al foutloos in 1.45m Grote Prijzen in Spanje en ze is nog maar acht. Het ziet er misschien niet direct uit alsof ze een heel dikke proef gaat springen, maar het gevoel zegt anders. Ze doet er ook alles aan om nul te lopen. We hebben een handelsstal en het is wel eens moeilijk om de balans tussen verkoop en sport te vinden, maar ik denk dat we bij deze maar eens rustig moeten blijven. Niet te veel doen, al heb ik Outdoor Gelderland hier op hetzelfde terrein in juni wel in gedachten”, vertelt Robin Bril.

Winnaars van de overige rubrieken op zaterdag waren Wout-Jan van der Schans met Isabella (1.35m), Mark Dinkelman met De Dinkels Isa (1.30m), Niels Brussen met Lusallco (1.20m) en Rochella Pen met Fiësta (1.10m). Op vrijdag wonnen Robin Bril (1e en 2e in het 1.30m) met Fair Lady en Uptons Tribon, Sander Geerink met Magic Make Z (1.20m), Tessa Delger met Mac Gray (1.10m), Kim Loman met Leonardo K (1.00m) en Ellis Dolman op Eikenhorst’s Marius (80cm). Morgen, zondag, zijn er nog lage rubrieken voor paarden, gevolgd door ponysport.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl