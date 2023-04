Opnieuw lozing (vermoedelijk) drugsafval gevonden in Aalten

AALTEN – Opnieuw is er vermoedelijk drugsafval gevonden in het buitengebied van gemeente Aalten. Na de ontdekking van chemische stoffen op 20 april aan de Lage Wolboomsdijk en de Wolboomsweg in Aalten, is er nu op de Welpshofweg, een zandweg zo’n anderhalve kilometer verderop, opnieuw een verdachte stof aangetroffen. Het is zeer waarschijnlijk dat het om dezelfde chemische stof gaat, afkomstig van de productie van drugs.

De gemeente Aalten heeft de weg afgesloten en roept inwoners dringend op de afsluitingen te respecteren en het gebied niet te betreden. De politie vraagt eventuele getuigen zich te melden en informatie en/of beelden te delen die kunnen helpen in het onderzoek naar deze lozing. De gemeente Aalten gaat opnieuw aangifte doen van dit misdrijf.

Het is belangrijk dat inwoners, bedrijven en instellingen verdachte situaties blijven melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Direct verdachte en/of levensbedreigende situaties kunnen gemeld worden via 1-1-2. De gemeente en politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkomen en aan te pakken, maar zijn hierbij afhankelijk van de meldingen van burgers.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl