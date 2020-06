Univé helpt sportclubs veiligheidsmaatregelen te handhaven en risico’s te voorkomen

Univé ondersteunt Nederlandse sportverenigingen om veilig sporten mogelijk te maken. Nadat het kabinet in mei aankondigde maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder te versoepelen en onder voorwaarden ook (samen) sporten weer toe te staan, wil de coöperatie op regionaal niveau clubs en verenigingen helpen in beweging te komen. Sinds deze maand maken al meer dan 180 clubs in Nederland gebruik van de speciaal ontworpen toolkits en desinfectiezuilen die Univé, Supporter van Sport faciliteert.

Dranghekken en spandoeken

Nu sporten in beperkte mate weer mag openen diverse sportclubs en -verenigingen hun deuren weer, waarbij het handhaven van anderhalve meter afstand en andere coronamaatregelen voor bestuurders en vrijwilligers een uitdaging is. Als hulpmiddel bedacht Univé, Supporter van Sport een handige toolkit, die clubs voorziet in posters met o.a. veiligheidsmaatregelen en gedragsregels, informatieborden, dranghekken, spandoeken, afzetlint en vloerstickers. Daarnaast stelt Univé, eveneens kosteloos, desinfectiezuilen beschikbaar om ook op het gebied van hygiëne clubleden te helpen besmettingsrisico’s te voorkomen en beperken.

‘Cruciale verbindende factor’

Veel verenigingen hebben enthousiast gereageerd op de ondersteuning die Univé, Supporter van Sport biedt. In de provincie Gelderland maken sinds vorige maand al ruim dertig sportclubs gebruik van de materialen van Univé. Pieter-Jan Varekamp, bestuurder bij Univé Stad & Land is blij met het enthousiasme waar de Univé toolkits op kunnen rekenen. ‘Van oudsher staat Univé dichtbij haar leden en hebben we als coöperatie oog voor het ledenbelang op regionaal niveau, waar sport een cruciale verbindende factor is. Juist nu sporten meer uitdagingen geeft dan alleen de sportieve, is het fantastisch te zien hoe we met onze toolkits tientallen verenigingen en hun leden kunnen helpen veilig te sporten en gezond te blijven.’