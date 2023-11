V.V.Grol Dames 1 weet punten in Groenlo te houden!

GROENLO – Het was weer zover: de favoriete dag van de week – zaterdag – was aangebroken. De middag begon om 15.00 uur met het fluitsignaal dat de volleybalwedstrijd tussen V.V. Grol Ds1 en Elite Dynamo Ds 1 inluidde. Grol wist dat ze vanaf de start scherp en onder druk moesten spelen.

De openingsset was een nagelbijter, waarbij de scores steeds gelijk opliepen tot een stand van 20-20. Daarna wist Grol een kleine voorsprong van drie punten te nemen. Toch gaven serveerfouten en een aantal makkelijke ballen Elite Dynamo de kans om terug te komen, wat resulteerde in een spannende 28-28. Helaas voor Grol kon het team deze gelijke stand niet in hun voordeel omzetten en verloren ze de set met 28-30.

De adrenaline stroomde en met maximale focus stoomde Grol door om de tweede set thuis in Groenlo te winnen. Het spelbeeld leek veel op dat van de eerste set met constante gelijke standen, maar met minder fouten aan de kant van Grol eindigde de set met een nipte 27-25 in hun voordeel.

Na twee intense sets, met meer dan een uur speeltijd, was de vermoeidheid bij beide teams merkbaar. Maar Grol gaf niet op en met een mengeling van adrenaline, tactisch spel en krachtige aanvallen namen ze een 2-1 voorsprong in sets door de derde te winnen met 25-19.

Vastberaden om een vijfde set te vermijden, zette Grol alles op alles in de vierde set. Elite Dynamo leek eveneens weinig trek te hebben in een verlenging, wat tot uiting kwam in het spel. Grol slaagde erin de vierde set te winnen met 25-18.

Het was een uitputtende strijd, maar vooral een schitterende overwinning. Het was de eerste wedstrijd waarin Grol vier punten wist binnen te slepen – een resultaat dat naar meer smaakt. Kom V.V. Grol Ds1 aanstaande woensdag 8 november om 20:30 uur aanmoedigen in Wehl voor nóg een spannende wedstrijd!

