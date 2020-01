VV Grol DS1 – Dios DS2

GROENLO – Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Dios uit Dinxperlo op het programma. Gezien de stand, zij 3e en wij 5e in de competitie, beloofde het een spannende wedstrijd te worden.

We gingen goed van start, de eerste set sleepten we binnen, hoewel de aanval van de tegenstander ons nog wel af en toe van ons normale spel af bracht en we zelf wat fouten maakten. We kwamen niet echt in ons spel maar wisten er toch 25-22 van te maken.

De tweede set verliep moeizaam, we kwamen niet in ons ritme, de verdediging liep niet lekker en het aantal fouten liep op. 22-25 in het voordeel van Dios. De derde set zag er al wat beter uit, maar van het mooie spel van vorige week was nog niet veel terug te vinden. Er werd gewerkt maar het was net niet genoeg, wederom 22-25 in het voordeel van Dios.

De vierde set gingen we fanatiek van start. Er werden minder fouten gemaakt en in de verdediging werd hard gewerkt. De aanval liep beter en de serve druk ging omhoog. Het betaalde zich uit in de setwinst, 25-17.

De vijfde set was vrij snel voorbij, we serveerden goed en hielden de druk op Dios. Na een bijzondere duik van Marjolein en een dubbele kopbal van de tegenstander hebben we deze set met 15-6 redelijk makkelijk gewonnen.

Het was een zware wedstrijd met rare ballen en lange rally’s. We hebben veerkracht getoond en uiteindelijk terecht gewonnen.

Volgende week reizen we af naar Neede voor onze wedstrijd tegen de nummer 4, Dynamo. We hebben evenveel punten, maar hebben een wedstrijd meer gespeeld. Volgende week dus dé kans om te klimmen in de ranglijst!

