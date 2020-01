GROENLO – Op zondag 26 en maandag 27 januari stond het tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ op de Markt in Groenlo. Zondag aan het eind van de middag werd het ‘Levenslicht’ door burgemeester Annette Bronsvoort, van de gemeente Oost Gelre officieel geopend. Daarna vertelden inwoners, van jong tot oud, verhalen over Joodse inwoners van Oost Gelre die in de 2e Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden van de Holocaust. Ook werden er brieven voorgelezen, gedichten voorgedragen, gezongen en muziek gemaakt. Op een tv-scherm, in de etalage van bakkerij Wissink werd indrukwekkende diaserie ‘Namen en gezichten van de Holocaust-slachtoffers uit Oost Gelre’ getoond.

De steentjes werden zondag met een platte kar aangevoerd en door belangstellenden in een cirkel gelegd wat uiteindelijk het monument werd.

Op 27 januari 2020 was het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hét internationale symbool van de Holocaust, door de Russen werd bevrijd. Ook dit jaar werd er stil gestaan bij de slachtoffers van de Holocaust.

Het tijdelijke monument is ontworpen door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het nationale monument, is op 17 januari in Rotterdam onthuld en bestaat uit 104.000 ‘lichtgevende’ stenen Deze stenen staan voor de 104.000 Joden, Roma en Sinti die slachtoffer zijn geworden van de Holocaust in Nederland. De stenen uit dit monument zijn het afgelopen wekend verdeeld over 170 gemeentes in Nederland, waaronder ook Oost Gelre. Op de Markt in Groenlo lagen ongeveer 600 stenen uit het monument in een intieme cirkel. De stenen zijn geïmpregneerd met fluorescerende inkt en dankzij een ultraviolette lamp lichten ze om de paar seconden op en doven weer uit, als een ademhaling of hartslag.