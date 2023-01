GROENLO – Afgelopen zaterdag mochten wij de derby spelen tegen longa op eigen bodem. Omdat we wisten dat hier belangrijke punten te verdelen waren gaven we vanaf het eerste fluitsignaal vol gas. De eerste 3 sets hebben we de sterren van de hemel ge

speeld waarbij (bijna) alles wat we uitvoerden foutloos was. De pass kwam goed, er werd goed gevarieerd in de aanval en deze werd ook vol lef en risico uitgevoerd. Helaas hebben we dit in de vierde set niet vol kunnen houden, de concentratie en energie was volop in de eerste 3 sets gebruikt .

Ons spel werd rommeliger en er werden meer eigen fouten gemaakt waardoor longa in hun spel kon komen. Deze set helaas weggegeven, maar toch 4 punten in de pocket!

Setstanden:

25-10

25-18

25-18

20-25

