RUURLO/GROENLO – Zondagochtend stond het derde damesteam van handbalvereniging Grol klaar voor hun wedstrijd tegen Blauw Wit dames 1 uit Ruurlo. HV Grol staat maar drie punten achter de koploper in de competitie. Er zijn nog kansen om bovenaan in de competitie te eindigen. Daarvoor moeten de punten wel mee worden genomen naar Groenlo.

Middenopbouwer Pien P is terug van weggeweest en laat dit gelijk zien door het eerste doelpunt van HV Grol te maken. Blauw Wit laat zich niet kennen en scoort evenveel (4-4). Grol heeft moeite met het wisselende spel van de Ruurlose dames en komt niet lekker los in de aanval. Er wordt aan beide kanten weinig gescoord in de eerste helft. Bij rust staat het 7-9 in voordeel van HV Grol.

De coaches geven aan dat er sneller gespeeld moet worden met meer beleving. In het begin van de tweede helft heeft dames 3 veel balverlies en staat de verdediging slordig. Keepster Nikki krijgt een aantal strafworpen tegen. Hierdoor komt Blauw Wit snel dichterbij. De opbouwers Pien E en Evi weten het doel nog enkele keren te vinden. In de laatste 10 minuten van de wedstrijd speelt HV Grol nog een aantal snelle aanvallen. Hierdoor loopt de stand uit naar 15-21 voor de Grolse dames. Een prima resultaat maar er had meer ingezeten voor HV Grol.

HV Grol dames 3 speelt zondag 5 februari om 13.35 uur tegen HCL dames 3 in Duiven. Komt u kijken of HV Grol kans maakt op een koppositie in de competitie?

