Korenfestival bij DRU Industriepark Ulft groot succes

ULFT – Op zaterdagavond 24 februari organiseerde Boogie Woogie Cultuurcentrum in nauwe samenwerking met DRU Industriepark Ulft een korenfestival in de Rabobankzaal.

Zes koren uit de zuidelijke Achterhoek presenteerden zich op excellente wijze voor een volle Rabobankzaal. Achtereenvolgens waren er optredens van gemengd koor DES (Westendorp), Gezelligheidskoor Kiek An (Varsseveld), popkoor Reborn (Wichmond/Hengelo), vrouwenkoor Con Brio (Etten), popkoor AmeeZing (Aalten) en Ettens Mannenkoor. Zij zorgden voor een zeer gevarieerd programma en wisten de harten van het publiek te raken door expressiviteit en prachtige interactie. Presentatrice Mieke Eeltink-Grooten gaf met humor een indruk van de diversiteit van de koren en hun programma.

Dat zang, en vooral koormuziek, leeft in de Achterhoek werd door het festival overtuigend bewezen. Ook in de pauze en na afloop werd dit nog eens bevestigd in de gezellige afterparty. Organisatie en koren kijken voldaan terug op dit geslaagde evenement!

Koren in de focus

Vanuit het Cultuur-en Erfgoedpact Achterhoek heeft Boogie Woogie de opdracht gekregen om extra aandacht te geven aan de koren in de Achterhoek. Zij doet dit door naast korenfestivals regelmatig nieuwe activiteiten op te zetten om de koren van impulsen te voorzien en te zorgen voor meer bekendheid.

Er worden overlegsessies gepland, korendagen georganiseerd en allerlei ideeën voor projecten uitgevoerd die er toe bij kunnen dragen dat de zangcultuur zich positief ontwikkelt.



