Beltrumsestraat ondergaat groene metamorfose

GROENLO – De Beltrumsestraat in Groenlo bloeit op met een ‘golf’ van groen. De gemeente Oost Gelre heeft recent de aanleg van verhoogde plantvakken en elegante bloempotten op de kruising Beltrumsestraat/Ziekenhuisstraat voltooid. Dit markeert een fase in de missie om de straat een levendiger en koeler uiterlijk te geven, als antwoord op de klimaatverandering.

De verfraaiing is zichtbaar met de plaatsing van vier stijlvolle bloempotten en een groot plantvak dat niet alleen de esthetiek verhoogt maar ook voor verkoeling zorgt. Dit project is tot stand gekomen in harmonie met de bewoners, winkeliers en de Groenlose Ondernemersvereniging (GOV).

Wethouder Bart Porskamp: “Deze transformatie maakt de Beltrumsestraat niet alleen een lust voor het oog maar draagt ook bij aan een koelere omgeving in hete zomers, een proactieve stap tegen klimaatverandering.”

Verder versterkt de gemeente de fietsinfrastructuur met nieuwe fietsbeugels, creëert twee extra parkeerplaatsen, en profileert de straat duidelijker als woonerf. De introductie van cortenstalen bloempotten, die de bestaande betonnen exemplaren vervangen, voegt flexibiliteit toe aan het stadsbeeld, vooral tijdens evenementen.

De vergroening strekt zich uit tot de gevels, met de aanleg van geveltuintjes door pandeigenaren, een initiatief dat de aantrekkelijkheid van de winkelstraat vergroot. De nieuwe fietsenstallingen moedigen een fietsvriendelijke toegang tot het centrum aan, terwijl het aantal parkeerplaatsen gehandhaafd blijft, inclusief twee nieuwe parkeervakken aan de Houtwal.

Bron(nen) & Afbeelding(en)