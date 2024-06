Olympisch voorproefje op Outdoor Gelderland

VRAGENDER – Met een deelnemerslijst vol met namen van Olympisch kaliber en een Grote Prijs die geldt als kwalificatieproef voor de Spelen is het duidelijk: de weg naar Parijs loopt door Vragender. Maar wat verklaart de aantrekkingskracht van Outdoor Gelderland op al die topruiters? Melvin Greveling en Micky Morssinkhof denken de sleutel tot succes in handen te hebben: “Op Outdoor Gelderland ligt gezelligheid en topsport dicht bij elkaar.”

Outdoor Gelderland geeft in 2024 een Olympisch voorproefje. Zo wordt het publiek getrakteerd op een sterk staaltje topsport met optredens van Rolex Grand Prix-winnaars Richard Vogel en Christian Kukuk, Olympisch kampioenen Jeroen Dubbeldam en Marcus Ehning, Aken-winnaar Gerrit Nieberg en Olympische medaillisten Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten. Eén van de ruiters die eveneens zijn opwachting maakt is de Duitser Johannes Ehning. Vorig jaar was hij de gehele week oppermachtig in Vragender en wist hij zijn glansrol zelfs te bekronen met de winst in de 1.55m Grote Prijs. Ehning is erop gebrand dit kunstje aankomende editie te herhalen: “Ik ben heel blij er dit jaar weer bij te zijn. En natuurlijk hoop ik mijn titel te kunnen verdedigen!”

Groots uitpakken

Paardensportcentrum Lichtenvoorde is het thuishonk van sport- en handelsstal Double M Stables, gerund door internationale springruiters Micky Morssinkhof en Melvin Greveling. Van 12 tot en met 16 juni toveren zij hun achtertuin om tot Outdoor Gelderland. Melvin ziet het grote animo van topruiters uit binnen- en buitenland als een erkenning voor het evenement: “Natuurlijk is het fantastisch voor een concours als er grote namen aan start verschijnen. Het is toch een bepaalde bevestiging van deze topruiters dat je iets moois neerzet waar iedereen wil rijden. De organisatie doet er alles aan om de topsport te faciliteren; wij willen iedereen alle mogelijkheden bieden om een goede wedstrijd te rijden. Outdoor Gelderland is een driesterren concours, maar qua entourage en sfeer doet het zeker niet onder voor een vier- of vijfster. Bij de meeste concoursen van dit niveau merk je dat het een alledaags evenement is geworden. Die worden meestal ook meerdere keren per jaar georganiseerd. Outdoor Gelderland is één keer per jaar en dan pakken we groots uit. Gezelligheid en topsport ligt hier heel dicht bij elkaar en dat is de sleutel tot succes!”

Inspelen op geluiden van beide kanten

Melvin en Micky weten als geen ander hoe een internationale wedstrijd reilt en zeilt en zetten die kennis en ervaring op meerdere manieren in. Melvin legt uit: “Wij vinden de sfeer achter de schermen heel belangrijk. Op woensdag beginnen we altijd met een happy hour, met muziek en een drankje voor de grooms. Wij begrijpen dat de grooms al een lange reis achter de rug hebben en de hele dag druk zijn geweest met uitpakken van alle spullen, de veterinaire keuring, en wat al niet meer. Wat mij betreft mag daar ook zeker wat meer aandacht aan worden besteed. We doen dit nu sinds twee jaar en dat bevalt ons super. Je merkt dat het enorm wordt gewaardeerd en het zet direct de toon voor de rest van de week. Iedereen praat gezellig even bij en de onderlinge sfeer is achter de schermen meteen goed. Natuurlijk helpt het dat we twee petten op hebben. Wij horen de geluiden van beide kanten en kunnen daarop inspelen. Wij weten waar we op moeten letten, want we begrijpen wat de ruiters en hun grooms prettig vinden. Het is heel belangrijk goed naar hen te luisteren.” Micky haakt in: “Ik denk ook echt dat een goede sfeer achter de schermen bijdraagt aan de algehele sfeer op een evenement. Die gezelligheid druppelt ook door naar het publiek en de bezoekers.”

Opleiden brengt meer

Melvin en Micky rijden zelf ook mee in de internationale rubrieken, al zit de Grote Prijs er voor hen dit jaar niet in. Melvin vertelt: “Ik rijd de merrie Bacardi O en de ruin Dynamite vh Legita Hof Z op Outdoor Gelderland. Bacardi O is mijn beste paard op dit moment, maar ze is nog maar acht jaar oud. Vorige week heeft zij met succes haar eerste 2* GP gelopen. De stap naar een driesterren grote prijs is echter best groot en dat komt nu nog te vroeg. Dus ik ga meerijden in de medium tour en de bijbehorende finale is ook een heel mooie proef.” Micky zal met Quintendros en Comme Ci Comme Ca aan de start verschijnen: “Mijn ervaren paard Quintendros is tweeënhalve maand geleden gecastreerd dus we bouwen het rustig op. We hebben het laatste jaar een beetje pech gehad. Tot mijn groot verdriet is mijn toppaard Graziano eerder dit jaar overleden en Melvins beste driesterren paard is herstellende van een blessure. Dat hoort ook bij de paardensport. Dan is het belangrijk om het hoofd koel te houden en vooruit te kijken naar een volgend jaar. Nu focussen we op het opleiden van de jonge aanwas, zoals de zevenjarige merrie Comme Ci Comme Ca. Een paard dat al op topniveau springt, is moeilijk te vinden en de weg ernaartoe vinden wij zelf ook leuk. De paarden zelf opleiden, brengt uiteindelijk ook meer.”

Micky kijkt reikhalzend uit naar Outdoor Gelderland: “Ik kijk uit naar de topsport en natuurlijk in het speciaal naar de Grote Prijs op zondag. Ook vanaf de zijlijn is het een fantastische proef om te volgen. Laten we hopen op een mooie wedstrijd, al moet dat met zo’n sterk deelnemersveld wel goedkomen.” Melvin besluit: “Hopelijk zit het weer ook mee. Dat zou het plaatje compleet maken, maar dat is het enige wat we niet in de hand hebben. We nodigen iedereen van harte uit om te komen genieten van vijf dagen topsport en gezelligheid op Outdoor Gelderland!”

Ook genieten van topsport en gezelligheid? Reserveer uw tickets!

Outdoor Gelderland kun je genieten van gezelligheid, een mooi strodorp, bruisende feestavonden en natuurlijk een programma boordevol topsport. De jongste paardenfanaten doen mee in de Bixie-rubrieken. Ponyruiters gaan de strijd aan in de Juweliershuis Aalbers Talentencompetitie en landelijk talent in de categorie paarden dingt om de Stoeterij Sterrehof Trofee. In de verscheidene internationale rubrieken puilen de startlijsten uit van bekende namen uit binnen- en buitenland. Op zaterdag staat een zinderende zomeravond op de planning met het Anemone Horse Trucks Saturday Night Gala. Zondagmiddag wordt het evenement afgesloten met de spannende Grote Prijs waarin topruiters met elkaar de strijd aangaan in een 1.55m parcours.

Zoals voorgaande jaren blijft Outdoor Gelderland gratis toegankelijk op woensdag. Op donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni bedragen de kosten voor een terreinkaart €10.00 euro per dag. Zaterdag 15 juni en zondag 16 juni zijn de kosten voor een terreinkaart €15.00 euro per dag. Wil je verzekerd zijn van een plekje op de overdekte tribune tijdens de sportieve hoogtepunten op zaterdag of zondag? Dat kan natuurlijk ook! Reserveer daarvoor een tribuneticket via de ticketshop.

