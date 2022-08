Paardensport en barbecue in Vragender

VRAGENDER – Met zilver voor het oranje-springteam en individueel zilver voor springruiter Maikel van der Vleuten was het afgelopen weekend een onvergetelijk wereldkampioenschap voor de Nederlandse paardensport. In het Deense Herning sprongen de paarden ogenschijnlijk met vleugels over de 1.65m hoge parcoursen. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de opvolging, zoals op Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus wordt Outdoor Vragender georganiseerd.

Springruiters weten de weg ondertussen al heel wat jaren naar Vragender te vinden. Om hun paarden optimaal op te leiden en om steeds betere prestaties neer te kunnen zetten. Het paardensportcentrum organiseert regelmatig concoursen, maar Outdoor Vragender is wel een speciale.

De deelnemers zullen merken dat de piste net weer wat mooier aangekleed is en het zal ook gezellig zijn voor het publiek, voor wie de toegang gratis is. Op vrijdag en zaterdag gaat om 16.00 uur de barbecue aan en kun je ondertussen het 1.40m en 1.45m springen bekijken.

“We hebben al regelmatig 1.40m Grote Prijzen georganiseerd, maar een 1.45m nog niet zo vaak. Nu kunnen de ruiters weer een stapje hogerop zonder dat je daarvoor naar een internationaal concours moet met alle bijkomende extra kosten. Door wat meer 1.40m en 1.45m rubrieken op nationaal niveau aan te bieden is het voor heel veel ruiters een stuk toegankelijker om door te stomen naar hoger niveau. Wie dit soort proeven weet te winnen, kan internationaal ook sterk voor de dag komen. Je hebt best kans dat we komend weekend toekomstige medaillewinnaars in de piste zien. Zijn het niet de paarden, dan misschien wel de ruiters. Maar wie dat zijn… dat zal de toekomst moeten uitwijzen!”, vertelt woordvoerster Wendy Scholten.

Voor de 1.45m Grote Prijs op zaterdagmiddag wordt er flinke strijd verwacht met succesvolle en ervaren ruiters als de Italiaan Piergiorgio Bucci, Albert Zoer, Pim Mulder, Gerben Morsink, Sander Geerink, Steven Veldhuis, Annelies Vorsselmans en Dennis van den Brink, maar vlak thuisamazone Micky Morssinkhof en haar nichtje Skye Morssinkhof ook niet uit. Remco Been en Maikel Schennink komen vanuit Winterswijk en Zelhem de kust onveilig maken. Het gaat een spannende finale worden, dat is alvast zeker.

