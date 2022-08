‘Skuur’ en Eline winnen ontwerpwedstrijd Grolse Kermis

GROENLO – Elk jaar krijgen de hoogheden van de Grolse Kermis een aandenken aan hun periode als schutterskoning(in), knuppelkoning(in) of jeugdkoning(in). De Stichting Grolse Kermis heeft een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een tastbare blijvende herinnering. ‘Skuur’ in samenwerking met Eline Nijenhuis hebben de ontwerpwedstrijd gewonnen. Afgelopen zaterdag werd het ontwerp onthuld.

De volksspelen zijn sinds 2019 genderneutraal en daar hoort ook een passend cadeau voor de hoogheden bij. Door de Stichting Grolse Kermis (SGK) is een ontwerpwedstrijd uitgezet. Via de social media en het persoonlijk aanschrijven van Groenlose bedrijven is de ontwerpwedstrijd onder de aandacht gebracht. Thijs Pasman van het bedrijf ‘Skuur’ in samenwerking met Eline Nijenhuis hebben met hun ontwerp de wedstrijd gewonnen.

Twee jonge en enthousiaste ondernemers uit Groenlo die vol creativiteit zitten. “Mooi dat we als SGK met deze ontwerpwedstrijd deze twee jonge ondernemers een ‘duwtje in de rug’ kunnen geven. En zij voor een fantastisch ontwerp hebben gezorgd. Daar hebben we nog jaren plezier van“, aldus SGK. “Een eer om een ontwerp te mogen maken”, aldus een blije Eline Nijenhuis. Thijs vult aan: “In samenwerking met Eline zijn we tot dit ontwerp gekomen. Het ontwerp is gebaseerd op elementen die men kenmerkend vindt voor Groenlo. Eigenlijk is het een ontwerp van ons allemaal”.

Om die kenmerken naar boven te halen hebben Thijs en Eline op facebook een enquête gehouden om de bokaal, zoals Thijs het noemt, geheel passend te maken. Minou Pasman van Skuur had de eer om het ontwerp afgelopen zaterdag tijdens het Vogelversieren te mogen onthullen. “Tijdens het vervaardigen van de bokaal hebben we het ontwerp kunnen verfijnen. Het is een mooi aandenken geworden”, licht Pasman toe tijdens de onthulling.

De huidige koningsparen kregen na de onthulling hun aandenken uitgereikt. Een glunderende Harry Weenink, schutterskoning 2019, merkt op dat het al een bijzondere periode was en hij samen met Saime Woertman, Knuppelkoningin 2019 en Stijn Berentsen, Jeugdkoning, drie jaar lang koning mocht zijn. “Wie zal dat nog meemaken? En dat een dergelijke periode afgesloten wordt met zo’n fantastische bokaal. Dat is geweldig. Dat komt op de schoorsteenmantel te staan”. Een mooie hoogheidsherinnering die ook volgend jaar weer wordt uitgereikt aan de hoogheden van de Grolse Kermis 2022. Dus komt allen op maandag 22 augustus naar de volkspelen en doe een gooi naar de titel.



