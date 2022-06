Twee voetballerklassiekers tijdens Outdoor Gelderland

VRAGENDER – Er is niet alleen paardensport op Outdoor Gelderland. Nee, voetballiefhebbers komen ook aan hun trekken op het internationale springconcours op Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. Op donderdagavond 16 juni staan er twee korte klassiekers op het programma. De businessclub van Vitesse speelt in de hoofdpiste tegen die van De Graafschap en tegelijkertijd barst ook de strijd los tussen de businessclubs van SV Grol uit Groenlo en Longa 30 uit Lichtenvoorde.

Outdoor Gelderland is er niet alleen voor paardensportliefhebbers, maar wil ook de ondernemers uit de omgeving een verbindend platform bieden. De businessclubs van de vier voetbalverenigingen hebben een gevarieerd ledenbestand. Grote bedrijven en organisaties, kleine zelfstandige ondernemers, MKB-ers; ze delen allemaal de passie voor voetbal en voor ondernemen.

Naast de voetbalwedstrijden van hun eigen club bezoeken de leden zeer diverse evenementen en bijeenkomsten waarbij het nuttige met het aangename wordt gecombineerd.

Met als titel ‘Aan de bak in de bak’ kunnen de ondernemers tijdens Outdoor Gelderland genieten van prachtige paardensport, netwerken en zelf een balletje trappen. Twee keer 12,5 minuten, teams van zeven zakenmannen/voetballers, donderdagavond 16 juni aanvang 18.30 uur. Wees erbij!

Outdoor Gelderland is het grootste topsportevenement van de provincie Gelderland en trekt iedere editie meer dan 30.000 bezoekers. De economische impact van het evenement bedraagt meer dan 1,3 miljoen euro. Outdoor Gelderland vindt plaats van 15 tot en met 19 juni 2022 op de terreinen van Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. Kijk voor meer informatie op www.outdoorgelderland.nl

