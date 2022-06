FC Barcelona wint 32e editie Internationaal Marveldtoernooi

GROENLO – Als het volkslied van Duitsland en de hymne van FC Barcelona hebben geklonken rennen de allerkleinste pups van Grol, gestoken in shirts van alle deelnemende teams aan het toernooi, het veld af. Hun taak zit er op. Het is aan ‘de grote jongens.’ De finale van het 32e Internationale Marveldtoernooi kan beginnen. Achter de reclameborden en op de volgepakte tribune duizenden toeschouwers die zin hebben in het toetje van een overheerlijk voetbalweekend voor fijnproevers.

Patrick Kluivert

Het is FC Barcelona dat de titel met succes verdedigt en wederom met de grote trofee terugvliegt naar Catalonië. In de eindstrijd werd VfL Wolfsburg met 2-0 verslagen. Een volgens toernooivoorzitter Marco Frank terechte finale van de twee beste teams in een sterk deelnemersveld van 12 clubs. Het was Patrick Kluivert die FC Barcelona de trofee mocht overhandigen. Deze toezegging had hij de organisatie vrijdag al gedaan. Kluivert verbleef het gehele weekend op het toernooi als vader van zoon Shane die deel uitmaakt van de selectie van Barcelona. “Het toernooi is qua organisatie natuurlijk echt top met de bungalows en de eetlocatie op loopafstand. Hoe mooi wil je het hebben? Jammer genoeg kwamen we met Ajax O-15, 30 jaar geleden nog niet naar Groenlo want ik ben hier zelf nooit actief geweest. Mijn zoon Justin was hier wel met de jeugd van Ajax en was erg enthousiast”. Op de vraag van Frank of hij trots is op zoon Shane met het winnen van de finale vertelt Patrick dat wat hem betreft de teamprestatie belangrijker is. “Ik ben vooral trots op het team en ik vind het voor spelers van deze leeftijd vooral belangrijk dat ze genieten”.

Rayan Taouil

FC Twente/Heracles, een van de deelnemers aan het sterk bezette toernooi, verscheen met in de gelederen de bij Grol gescoute Rayan Taouil uit Groenlo. Voor hem is het toernooi nog specialer hierdoor. “Ik speel momenteel bij FC Twente/Heracles O- 14 en mag dit jaar voor het eerst meedoen. Dat vind ik supergaaf. Vroeger ben ik vaak wezen kijken en al eens vlaggendrager geweest. Het was altijd al een droom van mij om hier mee te doen, het leek me heel leuk om tegen buitenlandse topclubs te spelen. Dat ik dit nu met FC Twente/Heracles mag beleven vind ik echt heel leuk. Ik vind het vooral leuk om hier te spelen, omdat al mijn vrienden en familie zijn komen kijken. En Grol is mijn cluppie, en Groenlo mijn stad”.

Voldaan gevoel

Zodra de eerste spelersbussen de parkeerplaats van Sportpark Den Elshof afrijden kijkt toernooivoorzitter Marco Frank namens het gehele organiserende bestuur met een voldaan gevoel terug. “Een verademing om het na drie jaar weer te mogen ervaren. We hebben het weer geflikt met elkaar. Iedere vrijwilliger straalt weer veel plezier uit. Iedereen verricht zijn taken met een lach. En het was vooral een gemoedelijk toernooi. Op naar de editie 2023.”

Uitslagen:

Winnaar Fair Play cup: Slavia Praag

Aanmoedigingsprijs Grol speler: Joost Penterman

Meest waardevolle speler van Grol: Bart Wopereis

Beste keeper van het toernooi: Lindsay Gutaj (Borussia Mönchengladbach)

Beste speler van het toernooi: Killian Sauck (Borussia Mönchengladbach)

Topscorer van het toernooi: Sami Bouhoudane (PSV) 6 doelpunten

FC Barcelona VfL Wolfsburg PSV Odense BK Borussia Mönchengladbach Slavia Praag Red Bull Bragantino Feyenoord Ajax FC Twente/Heracles Grol AZ

