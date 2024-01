Maak Kennis met Amateurkunstverenigingen van Winterswijk bij Boogie Woogie Cultuurcentrum

WINTERSWIJK – Op zaterdag 27 januari, van 13.00 tot 16.00 uur, presenteren de amateurkunstverenigingen van Winterswijk zich in Boogie Woogie Cultuurcentrum. Toegang is gratis! Alle deelnemende verenigingen tonen op unieke wijze wie zij zijn en wat ze doen, en geven informatie over hun activiteiten. Deze presentatie biedt een kijkje in het rijke culturele en muzikale verenigingsleven van Winterswijk. Bezoekers kunnen deelnemen aan diverse verenigingsactiviteiten en instrumenten uitproberen. Daarnaast is er gelegenheid om kennis te maken met beginnerscursussen aangeboden door de verenigingen en Boogie Woogie. Deze middag is een uitstekende gelegenheid voor jong en oud om andere amateurkunstbeoefenaars te ontmoeten en met docenten van Boogie Woogie Cultuurcentrum te spreken.

Belangstelling:

Iedereen die meer wil weten over het amateurkunstaanbod in de gemeente Winterswijk is van harte welkom bij deze informatieve presentatie. Alle Winterswijkse muziekverenigingen zijn aanwezig: Eendracht Winterswijk, Crescendo Ratum, St. Jan Meddo, Koninklijke Winterswijksche Orkestvereeniging (KWOV), Concordia Kotten, Excelsior Winterswijk, Winterswijkse Accordeon Vereniging (WAV) en Vereniging Jazzewind, evenals het koor Classic WM.

In de Concertzaal:

De middag wordt geopend door de jeugd van de samenwerkende muziekverenigingen. Verder zijn er optredens door formaties van Jazzewind.

Gemeente Winterswijk Aanwezig:

Praat mee over het Winterswijkse cultuurbeleid! In Winterswijk is er veel te doen op het gebied van kunst en cultuur. We streven ernaar dit te behouden, nu en in de toekomst. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw cultuurbeleid, dat naar verwachting eind dit jaar klaar is. Laat ons weten wat je goed vindt aan het huidige kunst- en cultuuraanbod in Winterswijk, wat je minder goed vindt of wat je mist!

