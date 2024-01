Winterdrums Slagwerkfestival Verwelkomt Percossa in Theater de Storm

WINTERSWIJK – Op zondag 28 januari organiseert Drumshop Interdrum samen met Muziekvereniging Excelsior voor de 14e keer het Winterdrums slagwerkfestival. Dit jaar vindt het evenement plaats in Theater de Storm, waar diverse slagwerkensembles zich zullen presenteren op meerdere podia.

Het hoogtepunt van deze editie is het voorprogramma verzorgd door Percossa, bekend als de beste slagwerkgroep van 2017. Percossa staat bekend om hun unieke combinatie van muziek en theater, waarbij traditionele instrumenten uit de hele wereld worden gebruikt. De groep zal de voorstelling ‘Kees’ brengen, een muzikale feelgoodvoorstelling die geschikt is voor kinderen vanaf 5 jaar en ouder. De voorstelling verkent de kracht van fantasie en hoe hiermee om te gaan met angsten.

Het Winterdrums slagwerkfestival is door de jaren heen een geliefd evenement geworden in de regio. Tonny Kamperman van Drumshop Interdrum heeft sinds de eerste editie in 2010 een succesvolle samenwerking met de slagwerkgroep onderhouden. Het evenement belooft een aaneenschakeling van optredens te zijn, met deelnemende groepen zoals Harmonie Vriezenveen en Jubal Varsseveld.

De deuren van Theater de Storm openen om 10.30 uur. De voorstelling ‘Kees’ van Percossa begint om 11.00 uur in de grote zaal, gevolgd door het slagwerkfestival van 12.00 tot 17.00 uur. Kaarten voor Winterdrums zijn voor €5,00 verkrijgbaar, en voor €7,50 inclusief het optreden van Percossa, met een beperkte capaciteit. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Theater de Storm of op de dag zelf aan de kassa. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina of website van Excelsior Winterswijk.

