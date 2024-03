Atletiekvereniging Archeus Winterswijk in de Schijnwerpers bij Finale Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat

BEMMEL/WINTERSWIJK – Woensdag 13 maart vond in de Theaterkerk Bemmel de spannende finale plaats van de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat, getiteld “Spreekuur in ‘t Theater”. Dit evenement, dat zich richt op het bevorderen van een actieve leefstijl in Gelderland, trok veel aandacht met zijn rijke programma, waaronder demonstraties van Nederlandse topschermers, inspirerende lezingen van professor Eric Scherder en rolstoelbasketbalster Mariska Beijer, en een Dragons’ Den-achtige pitchsessie gepresenteerd door tv-host Sander Schimmelpenninck.

Met het thema “Zorg voor Bewegen” zette de Stimuleringsprijs dit jaar in op projecten die Gelderland gezonder, fitter en vitaler maken. Uit de 39 ingediende projectplannen selecteerde de organisatie de acht beste voor de finale, waarbij in totaal 75.000 euro aan prijzengeld verdeeld werd onder de winnaars.

Tijdens de finale mochten de finalisten hun projectplannen presenteren aan een vakjury, bestaande uit vooraanstaande experts zoals Helga Witjes (Provincie Gelderland), Erik Lenselink (Beweegalliantie) en Thijs Eijsvogels (RadboudUMC).

Onder de gelukkige winnaars bevond zich ook Atletiekvereniging Archeus Winterswijk, die met een bedrag van 15.000 euro de hoogste prijs in de wacht sleepte. Deze onderscheiding onderstreept het belang van het project voor de gemeenschap in Winterswijk en draagt bij aan het verder stimuleren van sport en beweging in de regio.

Naast Archeus vielen onder meer Long Alliantie Nederland, DreamDIVR, en de Bas van de Goor Foundation in de prijzen, elk met projecten die bijdragen aan een vitaler Gelderland.

De publieksprijs van 5.000 euro ging naar Pro Persona, terwijl Eerstelijns Centrum Tiel, buiten de officiële prijzen van het Dragons’ Den-programma, toch reden tot optimisme had. Zorgverzekeraar Menzis en de gemeente Tiel besloten na afloop samen het projectplan van het centrum te steunen.

Helga Witjes, gedeputeerde Sport van de Provincie Gelderland en jurylid, benadrukte het succes van het evenement: “Sport en bewegen zijn essentieel voor een gezond en vitaal leven. De vele aanvragen voor de prijs laten de betrokkenheid en creativiteit van onze gemeenschap zien. Dankzij de Stimuleringsprijs kunnen deze initiatieven nu werkelijkheid worden en houden we Gelderland aan kop als de sportiefste en gezondste provincie van Nederland.”

De Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat, een initiatief van het team Gelders Sportakkoord (GSA) en de provincie Gelderland, belicht jaarlijks de meest innovatieve projecten die bijdragen aan een actiever Gelderland. Atletiekvereniging Archeus Winterswijk, als prominente winnaar, speelt een cruciale rol in deze beweging, versterkt door de significante financiële injectie en erkenning.