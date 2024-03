Lancering ideeënnest Achterhoekse Energiebeweging

ACHTERHOEK – De Achterhoekse Energiebeweging heeft afgelopen donderdag het eerste ‘Ideeënnest’-evenement gelanceerd bij de DRU in Ulft. Dit unieke evenement, dat vanaf nu jaarlijks zal terugkeren, is ontworpen om de inwoners van de Achterhoek een platform te bieden voor het delen van innovatieve ideeën die bijdragen aan het realiseren van een energieneutrale regio.

Het ‘Ideeënnest’ onderscheidt zich als een pioniersinitiatief, met als doel om zowel grootschalige als kleinschalige projecten te stimuleren die de energietransitie in de Achterhoek kunnen versnellen. Deelnemers krijgen de kans om hun projecten te pitchen voor een deskundige jury, het aanwezige publiek, en vertegenwoordigers van de pers. Om deze innovatieve initiatieven verder te ondersteunen, hebben lokale gemeenten gezamenlijk toegezegd om jaarlijks een subsidiepot van 168.000 euro beschikbaar te stellen.

De oproep voor deelname staat open voor iedereen met ideeën die kunnen bijdragen aan de ambitie voor een energieneutrale Achterhoek. De verwachting is dat het evenement, met de eerste editie gepland in november 2024, een katalysator zal zijn voor duurzame ontwikkeling in de regio.

De Achterhoek staat al bekend om zijn duurzame initiatieven, maar met de introductie van het ‘Ideeënnest’ wordt er een nieuwe fase ingeluid in de streven naar duurzaamheid.

Voor meer informatie over het ‘Ideeënnest’ en hoe u kunt bijdragen aan een energieneutrale Achterhoek, bezoek de website van de Achterhoekse Energiebeweging op www.achterhoekseenergiebeweging.nl.

