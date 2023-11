Bibliotheek Winterswijk vernieuwt én gaat op zondag open

WINTERSWIJK – De Winterswijkse bibliotheek gaat in haar jubileumjaar de inrichting van haar ruimte in het Gerrit Komrij College aanpassen. Deze herinrichting gaat plaatsvinden in de laatste week van 2023 en de eerste weken van januari 2024. De Bibliotheek is daarom gesloten van zondag 24 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024. Vanaf donderdag 25 januari opent de vestiging weer, mét ruimere openingstijden, waaronder vanaf februari de zondag. Daarnaast wordt het activiteitenprogramma uitgebreid.

Herinrichting

“De bibliotheek anno 2024 is een ontmoetingsplek, waar natuurlijk boeken geleend kunnen worden, maar ook cursussen, lezingen en workshops plaatsvinden”, aldus directeur-bestuurder Martien Louwers van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. “We zijn sinds 2012 gehuisvest in het Gerrit Komrij College en in de afgelopen tien jaar is de functie van de bieb behoorlijk gewijzigd. In de huidige inrichting missen we een cursusruimte, die afsluitbaar is. Ook is er behoefte aan rustige studie- en overlegruimtes en een plek waar we lezingen kunnen organiseren. Regelmatig moeten we buiten de deur op zoek naar ruimte voor ons activiteitenaanbod. Niet ideaal en aangezien nieuwe huisvestiging op zich laat wachten, gaan we, dankzij een subsidie van het rijk en een bijdrage van de gemeente, de huidige vestiging geschikter maken voor al onze activiteiten”.

Ruimer open mét extra activiteiten

Na de herinrichting gaat de bibliotheek zeven dagen per week open. Louwers: “De zondagmiddag is een compleet nieuw moment waarop de deuren geopend zullen zijn. Op die middagen organiseren we een aantrekkelijk activiteitenprogramma. Heel mooi dat we dit juist in ons jubileumjaar kunnen aanbieden aan alle Winterswijkers”. Programmamaker Resy Oonk vult aan: “Qua programma moet je denken aan activiteiten voor diverse doelgroepen. We gaan een groot deel van de activiteiten richten op de jeugd, van baby’s tot en met jongeren, maar we organiseren ook bijvoorbeeld schrijversbezoeken en lezingen voor volwassenen. Het is de bedoeling dat het een divers en inspirerend aanbod wordt. Een echte Winterswijkse zondagmiddag, met de overkoepelende naam: Zooo! In de bieb! Nieuwe openingstijden

Nieuwe openingstijden



Huidige openingstijden Nieuwe openingstijden Maandag 13:30 – 17:30 uur Maandag 13.30 – 17.30 uur Dinsdag 13.30- 20.00 uur Dinsdag 13.30 – 20.00 uur Woensdag 11.00 – 17.30 uur Woensdag 09.00 – 17.30 uur Donderdag 11.00 – 17.30 uur Donderdag 09.00 – 20.00 uur Vrijdag 11.00 – 20.00 uur Vrijdag 9.00 – 17.30 uur Zaterdag 10.00 – 13.00 uur Zaterdag 10.00 – 13.00 uur Zondag gesloten Zondag 13.00 – 17.00 uur

Sluitingsperiode Om de herinrichting te kunnen realiseren zal de Winterswijkse bibliotheek een maand gesloten zijn. De laatste keer dat er geleend kan worden in 2023 is zaterdag 23 december. Op donderdag 25 januari 2024 is de bieb voor het eerst in het nieuwe jaar, heringericht, weer open. Louwers: “Om deze tijd te overbruggen kunnen onze leden in december meer lenen dan normaal (het dubbele aantal) en wordt de uitleenperiode verlengd tot na de heropening.”